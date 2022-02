Za pošiljkami s strelnimi naboji neuradno stoji podpornik vlade in človek blizu SNS

Oktobra so javnost vznemirile pošiljke z naboji, ki jih je prejelo vsaj šest visokih predstavnikov države, med njimi tudi predsednik vlade Janez Janša, obrambni minister Matej Tonin, notranji minister Aleš Hojs, dve poslanski skupini v DZ ter predsednik stranke SNS Zmago Jelinčič. Neuradno smo izvedeli, da naj bi za pošiljkami stal Celjan T. G., sicer odkrit podpornik vlade in človek blizu predsedniku stranke SNS.

Neuradno smo izvedeli, da ima policija dovolj dokazov o tem, da za pošiljkami s strelnimi naboji, ki so jih prejeli visoki predstavniki aktualne vlade in njeni zavezniki, stoji T. G. iz Celja. Na policijo smo se obrnili z vprašanji o tem, ali so že izsledili domnevnega storilca kaznivega dejanja grožnje številnim politikom. Zanimalo nas je, kako so ukrepali in ali so primer že posredovali pristojnemu tožilstvu. Na odgovore še čakamo. Domnevnega storilca je na aktualni položaj poveljnika občinskega štaba civilne zaščite Celje imenovala prav aktualna vlada, ki jo je na družbenih omrežjih večkrat javno podprl ter ostro napadal njene nasprotnike, opozicijo in protestnike.

icon-expand FOTO: Twitter icon-chevron-left icon-chevron-right

Zanimivo je tudi, da je bil zelo angažiran tudi takrat, ko so omenjeni politiki javnost na družbenih omrežjih seznanili s tem, da so prejeli pošiljke s strelnimi naboji in grozilnimi pismi. Komentiral je namreč tako pošiljanje nabojev kot preiskavo.

icon-expand Zapisi T.G. na Twitterju FOTO: Twitter

T. G. je svoj čas veljal tudi za desno roko prvaka SNS Zmaga Jelinčiča, svoj čas pa je bil tudi častni član Sindikata policistov Slovenije (SPS). Sodeloval je pri njegovi ustanovitvi, a so mu zaradi delovanja v nasprotju s temeljnimi načeli ter škodovanja ugledu in interesom sindikata članstvo odvzeli oziroma ga iz sindikata izključili. O tem, da Celjana T. G preiskuje policija, je prvi poročal Siol.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke