Za grozljivko le opomini za zaposlene na šoli

Glede na čas, v katerem živimo, je takšno umetniško ustvarjanje lahko problematično, pravijo v Zvezi aktivov svetov staršev, kjer so za posnetek izvedeli iz medijev. Ogorčeni sorodniki otrok, ki so pred dnevi spisali anonimko, se namreč nanje niso obrnili.

"Glede na to, da obstaja nešteto drugih možnosti, kaj vse se še da naredit, je bila v tem primeru izbira neposrečena, v tem smislu s strani učitelja tudi ne ravno vzgojna," je povedala Lara Romih, predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije.

Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič sicer pritrjuje, da je bila presoja slaba, filmček neprimeren in lekcija tudi za učitelje. "Tisto, kar me vedno znova jezi, je to, da to, kar je povsem naravno, normalno in dopustno v vseh medijih in na vseh spletnih platformah, je v šoli prepovedano. Začne se seveda z umetniško svobodo, kot so interpretirali tudi razredniki v tem primeru in konča se pri prepovedi pravljic, kar recimo v Ameriki že počnejo."

V družbi se po njenem pogosto ne loči več med šalo in tistim, kar dejansko vodi v stiske in nasilje. Na očitke staršev, da so video na valeti gledali tudi mlajši bratci, sestrice devetošolcev in da bi to lahko vodilo v še več nasilja, pa pravi: "Imamo primere, ko osemletna deklica zaspi s TikTokom ob glavi in to starši dopuščajo. Bomo sedaj tako zelo čistunski, da bomo samo v šolah, se razume, preprečevali vsakršen indic na vsakršno neprimerno vedenje, karkoli pač?"