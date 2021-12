Za Hojsa rezultat glasovanja ob interpelaciji pričakovan, do konca mandata bo delal 'enako kot od prvega dne'

Hojs je v izjavi za medije po koncu razprave, ki je trajala nekaj več kot 16 ur, sicer ocenil, da je enako kot v odgovoru na interpelacijo tudi ob zagovoru zavrnil vse očitke. Po njegovih besedah si je slovenska javnost lahko ogledala, kaj pomeni imeti v vladi stranke Koalicije ustavnega loka (KUL). Po njegovi oceni slednje namreč prinašajo "blatenje, laži, nesodelovanje, izključevanje, protestnike, ki mečejo granitne kocke in podobno" .

Do konca mandata tako nameravajo na ministrstvu za v parlamentarni postopek predložiti še predlog zakona o policijskih pooblastilih. Ta je po Hojsovih besedah tik pred končno uskladitvijo in ga bodo vložili, če se bo izkazalo, da ima zadostno podporo med koalicijskimi strankami.

Državljani bodo na aprilskih državnozborskih volitvah tako lahko ocenili, ali "se splača podpreti to opcijo, ki je danes ponujala, kar je ponujala, ali pa se splača podpreti opcijo, ki je trenutno na oblasti in dela v dobro vseh državljank in državljanov".

Kot je še zatrdil, predvidenih 17 ur za razpravo ni bilo potrebnih. Ob tem je še poudaril, da je bil tudi, ko je po opozorilu podpredsednice DZ Tine Heferle, naj ne je v dvorani DZ, to zapustil, deležen očitkov. A kot je povedal v zagovor, je ocenil, da je veliko bolj pomembno, da je v dvorani prisoten in posluša razpravo.