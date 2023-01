'Za hrano plačujemo kot Nizozemci, zaslužimo pa kot Madžari'

Medtem ko pri nas spremljamo rekordne podražitve hrane, pri nekaterih dobrinah so se cene skoraj podvojile, so na Hrvaškem znova omejili cene devetih živilskih izdelkov. Za olje, moko, sladkor, mleko, svinjsko in piščančje meso ter mleto mešano meso bodo nove cene veljale do konca marca. Hrvaška vlada se je za podaljšanje ukrepa odločila zaradi neupravičenega dvigovanja cen po uvedbi evra. Na Madžarskem se medtem spopadajo z najvišjo inflacijo v Evropski uniji, decembra se je povzpela na skoraj 25 odstotkov.