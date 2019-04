Za hrvaškega ministra vstop Hrvatov v schengen in arbitraža nista povezana

Potem, ko je te dni v Sloveniji prišlo na dan, da so hrvaški obveščevalci leta 2015 prisluškovali pogovorom slovenskega sodnika na arbitražnem sodišču o meji med državama Jerneju Sekolcu in agentki Simoni Drenik, je premier Marjan Šarec v petek na naši televiziji na vprašanje novinarja Anžeta Božiča, ali je zaskrbljenost o delovanju sosedov dovolj velika, da bi Slovenija pritisnila zavoro pri vstopanju Hrvaške v schengen, dejal, da do te točke, ko bi se to sploh lahko zgodilo, še nismo prišli. Hrvati namreč po njegovih besedah "še zdaleč niso na tej točki, da bi izpolnjevali kriterije za vstop".

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v odzivu menil, da je članstvo Hrvaške v schengnu preveč pomembno za varnost Hrvaške, Slovenije in Evropske unije. Pohvalil je dobro sodelovanje slovenske in hrvaške policije na meji.