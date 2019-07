Za imenovanje Poklukarja le še zelena luč ministra Šabedra

Ljubljanski klinični center je namreč novo vodstvo iskal po odhodu Šabedra na čelo zdravstvenega resorja. Zavod je od takrat začasno vodil Teodor Žepič, sicer poslovni direktor pediatrične klinike, svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) pa je pred dobrim tednom kot najprimernejšega med prijavljenimi kandidati za vodenje izbral Poklukarja.

Ta že ima izkušnje z vodenjem zdravstvenega zavoda. Pet let je namreč vodil jeseniško bolnišnico, ki jo je potegnil iz rdečih številk in iz sanacije. Z njegovim delom je zadovoljen tudi predsednik sveta jeseniške bolnišnice Dušan Krajnik, ki ga je označil za dobrega sodelavca, strokovnjaka in vizionarja.