Za intenzivnejše odpadanje plodov oljk krive vremenske razmere

Zanimivo je, da so bile najbolj prizadete sicer najboljše lege. Oljkarji so ob tem opozorili, da bo letošnja letina slaba.

Inštitut za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper je v okviru Javne službe iz oljkarstva priredil mednarodno srečanje, na katerem so strokovnjaki z različnih področij in izkušeni oljkarji izmenjevali informacije in mnenja o možnih vzrokih za sušenje in odpadanje plodičev. Letos so namreč v času prve faze razvoja oljčnih plodov, ki vključuje oploditev in zasnovo plodu, na vseh treh območjih pridelave oljk v Sloveniji, zaznali intenzivnejše trebljenje oziroma odpadanje plodičev.

So se pa pojavile razlike med sortami oljk. Še posebej na udaru so toskanske sorte, in sicer Leccino in Pendolino, ki sta ponekod popolnoma brez pridelka.

Delež škode je od oljčnika do oljčnika različen, manj izrazit je denimo v Padni, ni pa opaznih razlik med oljčniki, ki delujejo po principu ekološke oziroma integrirane pridelave. Do večjega izpada po opažanjih KGZ Nova Gorica prihaja predvsem v oljčnikih, ki so v lanski, sicer na splošno bogati sezoni, še posebej bujno obrodili.

Letos se v slovenski Istri, Vipavski dolini in v Goriških Brdih, torej na vseh treh območjih pridelovanja oljk v Sloveniji, pridelovalci oljk soočajo s predčasnim sušenjem in odpadanjem plodov. Kot je pojasnil Marko Devetak z oddelka za varstvo rastlin Kmetijsko gozdarskega zavod (KGZ) Nova Gorica, se pojav na plodovih najprej pokaže kot razbarvanje kožice (eksokarp), sledi postopno sušenje peclja, razvoj nekroz na kožici, kar nato privede do odpada plodu. Ob podrobnem pregledu prizadetih plodov pa so vidne tudi poškodbe na koščici, iz česar je možno sklepati, da je do napake prišlo med procesom oploditve.

Vzroke na KGZ Nova Gorica pripisujejo abiotskim dejavnikom, zlasti v temperaturi zraka, tal, količini padavin, ki pomembno vplivajo na procese brstenja, cvetenja oplodnje. Pomembne so tudi temperature dormance. V zimskem času mora biti drevo namreč izpostavljeno nizkim temperaturam. "Če takrat temperature niso dovolj nizke, lahko pride do zastanka cvetenja ali pa se čas cvetenja skrajša," je pojasnil Devetak.

Opozoril je tudi, da smo imeli v prvem delu aprila pozebo, ko so temperature izrazito padle. "To obdobje je zagotovo vplivalo, na drevesih sicer ni bilo nič videti, a je bila takrat oljka v svojem procesu, škoda pa se je pokazala šele kasneje. V fazi cvetenja, ko je oljka zelo občutljiva, pa so se letos temperature zelo dvignile tudi nad 30 stopinj Celzija."

Pomembno vlogo sta po njegovem imela že lanska jesen in letošnja zima, ki sta bili zelo deževni, temperature pa so bile precej visoke za ta čas, zaradi česar drevo ni moglo preiti v fazo mirovanja. Mirovanje pa bi bilo za oljke nujno, še posebej zato, ker so po oceni KGZ Nova Gorica lani izredno dobro obrodile, zalog si pa niso naredile. "Takoj v februarju in marcu smo opažali razbarvanja listov in nekroze, same rastline so iz lanskega v letošnje leto šle v slabi kondiciji," je povedal Devetak.

'Neverjetno bi bilo, da bi en škodljivec uničil vse od Istre do Goriških Brd ter tudi v Italiji in Grčiji'

Iz analiz, glede na objavljeno literaturo in posvetovanja z drugimi strokovnjaki, v KGZ Nova Gorica vzroke ne morejo pripisati patogenim organizmom, kot so glive in žuželke. Zanje je namreč značilno tudi, da delujejo bolj lokalno. "Neverjetno bi bilo, da bi en škodljivec uničil vse od Istre do Goriških Brd, kaj šele tudi v Italiji in Grčiji," meni Devetak, ki pričakuje, da se bo ta pojav letos še nadaljeval, hkrati pa je opozoril še na potrebo po zatiranju oljčne muhe, ki bo po njegovi oceni letos zaradi pomanjkanja hrane še bolj agresivna.

Predstojnica Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper Maja Podgornik je predstavila raziskavo inštituta, v kateri so spremljali in analizirali plodove sorte istrska belica. Trebljenje plodičev v prvi fazi razvoja plodov so pripisali normalnemu naravnemu procesu, v katerem skuša oljka na drevesu obdržati najboljše plodove. "Če v tej prvi fazi razvoja plodov, okoljski dejavniki oljki povzročijo stres, lahko pride do večjega trebljenja plodičev," je poudarila in dodala, da so med raziskavo izločili stres zaradi suše.

Po njihovi oceni je bil problematičen predvsem izrazit mraz v začetku aprila, ko so se 6. in 7. aprila 2021 po celi Evropi temperature občutno spustile, in visoke temperature v času cvetenja. Letošnji pojav so tako pripisali temperaturnemu stresu v času razvoja cvetnih brstov in oplodnji.