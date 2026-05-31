Slovenija

Za isti prekršek drugačna globa: boste plačali 100 ali 500 evrov?

Bled , 31. 05. 2026 11.08 pred 59 minutami 3 min branja 8

Avtor:
A.K. STA
Triglavski narodni park

Ob tem ko občine z območja Julijskih Alp uvajajo enotne kazni za nedovoljeno prenočevanje v višini 500 evrov se pojavlja neusklajenost z globo, ki je predpisana v TNP. Naravovarstveni nadzornik tako lahko za enak prekršek na istem območju izreče 100, občinski redar pa 500 evrov kazni.

Občine na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) in Julijskih Alp se v zadnjih letih soočajo z vse več kršitvami, zato so župani Skupnosti Julijskih Alp po lanski spremembi zakona o varstvu javnega reda in miru sklenile letos uvesti enotno globo za nedovoljeno kampiranje v višini 500 evrov. Dosedanje globe, ki so bile pogosto nižje od cene prenočevanja v urejenem kampu, namreč niso odvračale ljudi od kršitev.

Nekatere občine so občinske odloke že prilagodile, druge bodo to storile na prihajajočih sejah občinskih svetov. Kot je povedal vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič, v občinah, ki so že uvedle spremembe, redarji kršitelje kaznujejo z novo globo. Se pa redarji na terenu sami odločijo, ali kršitelja samo opozorijo ali ga kaznujejo.

Pojasnil je, da v pomladnih mesecih že obravnavajo primere nedovoljenega prenočevanja in kampiranja, vendar še ne v takšnem razmahu, kot ga pričakujejo julija in avgusta. "Prve lastovke nam že nakazujejo, da bo tudi ta sezona močna," je dejal Jarkovič. Računa sicer, da bo povišanje glob imelo učinek na zmanjšanje števila kršitev.

"Višina globe je tista, s katero država ali občina sporoča, koliko so ta deviantna dejanja za njo nesprejemljiva. Občine skušajo dati jasen signal, da ta dejanja pri nas niso dobrodošla. Dobrodošlo je preživljanje prostega časa v kampih, apartmajih in podobnih nastanitvah, kampiranje na črno pa ni sprejemljivo, obremenjujoče je za občane in za okolje," je pojasnil Jarkovič.

Ob tem se pojavlja vprašanje, ali bi bilo smiselno, da bi spremembam pri kaznovanju sledil tudi javni zavod TNP, saj je veliko nedovoljenega prenočevanja tudi na območju samega parka. Za to pa bi bila potrebna prilagoditev zakonodaje, na katero je vezano delovanje naravovarstvenih nadzornikov TNP.

Vodja naravovarstveno nadzorne službe TNP Sašo Hrovat je pojasnil, da oni za nedovoljeno prenočevanje izrečejo globo v višini 100 evrov. Če nekdo na črno kampira v parku, bo višina kazni zato odvisna od tega, ali ga bo kaznoval naravovarstveni nadzornik ali občinski redar.

"Če gresta v skupni nadzor po dolinah in parkirnih mestih, ki se nahajajo na območju parka, medobčinski redar in nadzornik TNP, bo moral globe izrekati nadzornik in ne redar, saj je načelo, da so izrečene kazni najmilejše, kot je predpisano," je povedal Hrovat. Drugače je, če nadzornik in redar nista v mešani patrulji. Če redar sam odkrije kršitelja, mu izreče kazen po občinskem odloku.

Hrovat je prepričan, da bi bilo treba zakona o TNP in o ohranjanju narave spremeniti tako, da bi bile kazni za enak potek kršitve identične. Ob tem tudi sam ocenjuje, da je kazen 100 evrov, ki se ob takojšnjem plačilu zmanjša na 50 evrov, prenizka. Smiselno se mu zdi, da bi poenotenju občinskih odlokov usklajene kazni s spremembo zakonodaje prevzeli tudi v TNP.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

r h
31. 05. 2026 12.02
Samo gledajo, kje bi zaslužili. Da bi pa omogočili legalne cenejše opcije pa ne.
Odgovori
+2
2 0
NotMe
31. 05. 2026 11.34
Lahko bi nabili še kazen Ukancu, ker 120 evrov za zaplato zemlje in umazan wc je rop pri belem dnevu! A da bi pa naredili sistem ograd s poljskimi wcjčki, kjer lahko pohodniki postavijo šotorček za 10 evrov in več počivališč za avtodome po 10 evrov, to pa ne? Pa bi tako lepo marsikateri kmet sčistil zaraščen travnik, spravil v žep tistih 5000 na leto, kulturna krajina bi ostala, obremenitev minimalna, planinci bi pustili šuške v kočah za jotice, avtodomarji pa po dolini za vstopnine, domač jogurt in kak skok s padalom? Ampak ne, prepoved, kazen, omejitev. Bravo Slo, mi je zelo žal, ampak ob takem gostoljubju gremo raje z avtodomom in šotorom v tujino, kjer ne lupijo za prazen nič in raje pustimo stotake za doživetja, ki nekaj pomenijo (vlažna zemlja v Ukancu ali pa pekoče sonce v Šobcu po ceni suhega zlata nam pač ne dogaja)
Odgovori
+6
8 2
Petur
31. 05. 2026 11.33
ne maram niti enkrat več na bled,Bohinj...
Odgovori
+1
2 1
Petur
31. 05. 2026 11.34
vrniti jim tovarno in naj vsak dan tolčejo kartico....da se jim malo prečisti um....
Odgovori
+3
4 1
Čudovita zima
31. 05. 2026 11.23
Za upravo TNP-ja imam vprašanje? : Kaj je z mojim in sinovim certifikatom, ki sva ju vam zaupala? Lep dan.
Odgovori
+6
6 0
Partapaki
31. 05. 2026 11.31
Pošljite mi 50€ v bitcoinih pa vam pridobim odgovor iz uprave TNP
Odgovori
+1
2 1
konc
31. 05. 2026 11.34
To vprašanje bi lahko zastavilo ogromno Slovencev. Le namesto TNP-ja, bi lahko vstavili še druge akterje, ki so nas opeharili za tiste certifikate. Nekateri so prav lepo nekaznovano obogateli. Ta zgodba se seveda ne bo nikoli dorekla kot bi se spodobilo, ker živimo v lopovski državi, ki na račun poštenih podpira kriminalce vseh sort.
Odgovori
+3
3 0
Čudovita zima
31. 05. 2026 12.12
HEHE.
Odgovori
0 0
