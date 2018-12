Za izvedbo parlamentarnih volitev porabili več kot štiri milijone evrov

Kot je junija letos pred volilnim dnem sporočil predsednik Državne volilne komisije Dušan Vučko , so na DVK za izvedbo predčasnih parlamentarnih volitev v proračunu rezervirali okoli štiri milijone evrov. V primerjavi z letom 2014, ko smo prav tako odšli na predčasne volitve, smo takrat zapravili slabih 3,5 milijona evrov. Prve ocene porabe davkoplačevalskega denarja za letošnje volitve so se izkazale za dokaj točne, saj je DVK po zadnjih izračunih porabil nekaj več kot 4.116.000 milijona evrov, kar je sicer okoli 645.000 evrov več kot leta 2014.

Zakaj so stroški višji?

DVK pojasnjuje, da so večji stroški posledica različnih dejavnikov. Približno 295.000 evrov več so porabili za plačilo nadomestil članom volilnih komisij, višji so bili tudi stroški poštnih storitev, in sicer za 297.000 evrov. Na DVK izpostavljajo še stroške tiska in distribucije, ki so jih stali 35.000 evrov več kot leta 2014, povišali pa so se tudi stroški informacijske podpore, ki je bila letos za 61.000 evrov dražja.

Končni zneski so se nekoliko povišali tudi na drugih postavkah – za dostavo, prevzem, čiščenje in nakup volilnih skrinjic je DVK porabil okoli 6.745 evrov, kar je kar 6.271 evrov več kot leta 2014. Volilne skrinjice so "prah dvigovale" že leta 2011, ko je DVK za nakup le teh porabil neverjetnih 55.313,95 evrov. "Prihranili" pa smo pri glasovalnih napravah za invalide, ki jih letos ni bilo. Leta 2014 smo namreč za najem glasovalnih naprav, programsko prilagoditev, izobraževanje, razvoz, namestitev in tehnično asistenco prispevali 121.633 evrov.

So pa se na DVK pohvalili, da so za izvedbo letošnjih predčasnih parlamentarnih volitev porabili okoli 157.000 evrov manj kot leta 2011, ko smo bili najbolj "razsipni" - takrat je bilo porabljenih okoli 4.273.000 evrov sredstev.

Če za primerjavo pogledamo še stroške zadnjih predsedniških volitev jeseni 2017. DVK je načrtovala sredstva v višini 5,1 milijona evrov (predsedniške volitve so zaradi dveh krogov precej dražje). Realno pa so bili stroški nekoliko višji, saj je DVK za prvi in drugi krog porabila nekaj manj kot 5,23 milijona evrov oziroma 98.000 evrov manj kot za izvedbo volitev predsednika republike v letu 2012.