Za izvedbo predsedniških volitev nekaj več kot 8,5 milijona evrov

Izvedba letošnjih predsedniških volitev bo po ocenah Državne volilne komisije stala nekaj več kot 8,5 milijona evrov, kar je skoraj 3,3 milijona več, kot so stale zadnje predsedniške volitve. Višji stroški so predvsem posledica draginje in gredo v veliki meri na račun višjih stroškov poštnih storitev in tiska.

Državna volilna komisija (DVK) sredstva v višini nekaj več kot 8,5 milijona evrov načrtuje za izvedbo obeh morebitnih krogov predsedniških volitev. Letošnje volitve bodo tako stale precej več kot tiste pred petimi leti, ko je DVK za njihovo izvedbo odštela 5,23 milijona evrov. Največji strošek pri izvedbi volitev predstavljajo nadomestila članom volilnih organov, ki so upravičeni do nadomestila in povračila stroškov. Stroški volilnih odborov bodo DVK po zdajšnjih ocenah stali približno po 1,3 milijona evrov za vsak krog. Stroški volilnih komisij pa bodo medtem v prvem krogu DVK stali nekaj več kot milijon evrov, v morebitnem drugem pa nekaj več kot 700.000 evrov.

icon-expand Predsedniška palača FOTO: Bobo

Približno 1,4 milijona evrov bo DVK v prvem krogu volitev odštela za poštne stroške in kurirske storitve, v drugem pa 210.000 evrov. 550.000 evrov v prvem in 190.000 evrov v drugem krogu pa bosta po zdajšnjih ocenah stala tisk in distribucija. Za materialne stroške volilnih komisij bo DVK v prvem krogu po zdajšnjih ocenah namenila 608.000 evrov, v drugem pa 578.000 evrov. Za stroške članov DVK bo ta predvidoma namenila 66.000 evrov v prvem in 1000 evrov v morebitnem drugem krogu. Stroškom informacijske podpore bodo namenili 64.000 evrov v prvem in 44.000 evrov v drugem krogu volitev, preostalim materialnim stroškom, kamor med drugim sodijo stroški podjemnih pogodb in medijskega središča, pa bodo namenili nekaj manj kot 190.000 evrov prvem krogu predsedniških volitev in nekaj več kot 135.000 v drugem.