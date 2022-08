Za izvedbo spremljanja cen osnovnih živil prispele zgolj tri ponudbe

Osnovne življenjske dobrine so iz dneva v dan manj dostopne, tudi nakupovali vozički so bolj prazni kot običajno. Rekordno inflacijo bo vlada jeseni poskušala znižati s košarico 15 t. i. osnovnih skupin živil. Javno bodo objavili cene različnih trgovcev in jih s tem odvrnili od izrazitih podražitev. Pri Trgovinski zbornici Slovenije so do vladnih namer sicer še naprej skeptični, potrošniki pa od ukrepa pričakujejo dostopne cene hrane. Preračune in primerjave med trgovci bo za vlado opravilo zunanje podjetje, ministrstvo za kmetijstvo je odpiralo ponudbe. Prispele so zgolj tri, najcenejšo je za slabih 18 tisočakov poslalo celjsko podjetje Marcelino.

