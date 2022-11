Za Jankovića bi v Ljubljani glasovalo 56,2 odstotka volivcev

Kot kaže anketa Ninamedie za Dnevnik in Večer, je na tretjem mestu s 3,3 odstotka vseh volivcev in štirimi odstotki opredeljenih volivcev Aleš Primc, ki kandidira na listi Glas za otroke in družine. Na četrtem mestu je s 3,1 oz. 3,7 odstotka Tina Bregant, ki kandidira na listi stranke SLS, sledi kandidat SDS Igor Horvat, ki ga podpira 2,7 oz. 3,2 odstotka vprašanih. Kandidatka Vesne - Zelene stranke Jasminka Dedić ima 2,2 oz. 2,7-odstotno podporo. Mojca Sojar (NSi) ima 2,2 oz. 2,7-odstotno podporo, Jasmin Feratović (Pirati) 1,6 oz. dveodstotno, Tomaž Ogrin (Zeleni Slovenije in Kokretno) pa 1,2 oz. 1,5-odstotno.