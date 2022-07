Za jugozahodni del države razglašena zelo velika požarna ogroženost

Po nižinah v večjem delu Slovenije bo danes in v naslednjih dneh sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, opozarjajo na Agenciji RS za okolje.

Povsod po državi je v naravnem okolju prepovedano požiganje in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove ter izven pozidanih površin izvajati aktivnosti ter uporabljati predmete in naprave, ki lahko povzročijo požar. Prepovedani so tudi ognjemeti.