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Slovenija

Za jugozahodni del Slovenije zaradi vročine izdali rdeče opozorilo

Ljubljana, 27. 06. 2026 08.12 pred 45 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA K.H.
Rdeče vremensko opozorilo

Na Agenciji RS za okolje (Arso) so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili.

"Vročinski val se bo v teh dneh stopnjeval. Danes, v nedeljo in v ponedeljek bomo dosegli višek temperature," je za STA dejal dežurni vremenoslovec Urban Žagar. Najvišje temperature bodo v nedeljo in ponedeljek, takrat bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija. Medtem bo na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 oziroma možno tudi do 39 stopinj Celzija.

Zelo verjetno pa bodo temperature presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Izmerjen pa je bil 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju, so zapisali na Arsu.

Temperature naj bi popustile v torek, vendar lahko vseeno pričakujemo okoli 35 stopinj Celzija. V torek bo zagotovo veljalo oranžno opozorilo za vso državo, je še dejal Žagar.

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Na Arsu opozarjajo, da bodo zelo visoke temperature močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Sredi dneva in popoldne svetujejo zadrževanje v senci in uživanje lahke hrane in zadostne količine tekočin. Prav tako naj vodo in senco zagotovimo domačim živalim. Za zadostno kroženje zraka naj bivalne prostore zračimo ponoči in zjutraj. Opozarjajo tudi, da na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračimo.

Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo na težave, ki jih povzroči vročina. Med drugim navajajo nelagodje, dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap. Poleg zmanjšani izpostavljenosti vročini priporočajo tudi hlajenje prostorov ter omejitev fizične aktivnost. Poudarjajo uživanje zadostne količine tekočin, najbolje hladne vode, so zapisali na spletni strani NIJZ.

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KOMENTARJI3

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27. 06. 2026 09.00
Jaz nisem zgodovinar in ne vremenoslovec..vem pa,da je bila pri nas vse moje otroštvo več ali manj enaka temperatura z redkimi občasnimi nihanji..in najvišja 28 stopinj.Dlje ni šlo nikoli in to ne 30 let.Zdaj pa že ne vemo ali bo 40 normalno.Tisti,ki so po hišah,klimatiziranih prostorih in pisarnah izjavljajo,da jim je všeč.No važno,da je takim všeč.
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-1
0 1
štajerski janezek
27. 06. 2026 09.02
Jaz se gladko spomnim da je slo do 35 in več. Tako, da ne vem kje si ti živel.. ampak takrat se glede tega ni delalo takšne panike...
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0 0
zzzzzzzzz
27. 06. 2026 08.24
To je pravo poletje, naj traje.
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+0
3 3
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