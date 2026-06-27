Za jugozahodni del Slovenije zaradi vročine izdali rdeče opozorilo

"Vročinski val se bo v teh dneh stopnjeval. Danes, v nedeljo in v ponedeljek bomo dosegli višek temperature," je za STA dejal dežurni vremenoslovec Urban Žagar. Najvišje temperature bodo v nedeljo in ponedeljek, takrat bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija. Medtem bo na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 oziroma možno tudi do 39 stopinj Celzija.

Zelo verjetno pa bodo temperature presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Izmerjen pa je bil 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju, so zapisali na Arsu.

Temperature naj bi popustile v torek, vendar lahko vseeno pričakujemo okoli 35 stopinj Celzija. V torek bo zagotovo veljalo oranžno opozorilo za vso državo, je še dejal Žagar.