Rdeče vremensko opozorilo, močni nalivi lahko povzročijo lokalne težave

Na srečo je noč minila mirno. Do zdaj je bilo v Sloveniji padavin le za vzorec, poroča Meteoinfo. Čez dan se bo dež od zahoda in juga postopno krepil ter razširil nad večji del države. Sveži izračuni kažejo, da bo padavin manj, kot je kazalo še včeraj, a močnejši nalivi lahko kljub temu povzročijo lokalne težave. Glavnina dogajanja bo verjetno ostala zahodno in južno od nas. Zaenkrat je še nekaj negotovosti glede tega, kje se bo vzpostavil pas najmočnejših nalivov, zato svetujemo spremljanje nadaljnjih napovedi in opozoril, so dodali.
Po napovedih Arsa bodo predvsem v zahodni ter deloma osrednji in južni Sloveniji pogosti močni in dolgotrajni krajevni nalivi. Zaradi napovedi velikih količin padavin so za jugozahod države izdali rdeče opozorilo.
Arso je za danes izdal tudi oranžno opozorilo za severozahodno Slovenijo med 7. in 23. uro in osrednjo Slovenijo med 2. in 23. uro.
Nevihte z dolgotrajnimi nalivi bodo po napovedih predvsem v slovenski Istri in na Vipavskem. Zelo verjetno je poplavljanje padavinske vode na več območjih ter poplavljanje hudourniških vodotokov in manjših rek.
Hudourniki in vodotoki lahko poplavijo tudi na območjih, kjer ta pojav ni običajen, opozarja Arso. Pristojni opozarjajo tudi pred morebitnimi zemeljskimi plazovi in nepredvidljivimi voznimi razmerami ter prebivalce pozivajo k samozaščitnem ravnanju.
Hidrolog Andrej Golob z Arsa je za TV Slovenija dejal, da verjetnost razlivanja hudourniških poplav velja na širšem območju, največja pa je možnost poplavljanja v severnem delu slovenske Istre in Vipavski dolini. Ker točne lokacije ni mogoče napovedati, svetujejo previdnost tudi v Spodnjem Posočju ter porečjih Idrijce, Sore in Gradaščice. Naraščanje voda ni izključeno niti na območju Ljubljane, Ilirske Bistrice in Zasavja.
Zaradi neurij lahko v bolj urbaniziranih območjih slovenske Istre težave povzroča padavinska voda, ki bi lahko zalivala kleti.
