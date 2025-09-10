Rdeče vremensko opozorilo, močni nalivi lahko povzročijo lokalne težave

Potem ko je v torek zvečer obilno deževje, ki je zajelo hrvaško Istro, Slovenijo zaobšlo, so napovedani dolgotrajni nalivi. Agencija RS za okolje (Arso) je za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče vremensko opozorilo. Močni nalivi naj bi ponehali v noči na četrtek, na Arsu pa ob tem opozarjajo na možnost razlivanja hudourniških voda. Sveži izračuni sicer kažejo, da bo padavin manj, kot je kazalo še včeraj, a močnejši nalivi lahko kljub temu povzročijo lokalne težave.

Na srečo je noč minila mirno. Do zdaj je bilo v Sloveniji padavin le za vzorec, poroča Meteoinfo. Čez dan se bo dež od zahoda in juga postopno krepil ter razširil nad večji del države. Sveži izračuni kažejo, da bo padavin manj, kot je kazalo še včeraj, a močnejši nalivi lahko kljub temu povzročijo lokalne težave. Glavnina dogajanja bo verjetno ostala zahodno in južno od nas. Zaenkrat je še nekaj negotovosti glede tega, kje se bo vzpostavil pas najmočnejših nalivov, zato svetujemo spremljanje nadaljnjih napovedi in opozoril, so dodali.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po napovedih Arsa bodo predvsem v zahodni ter deloma osrednji in južni Sloveniji pogosti močni in dolgotrajni krajevni nalivi. Zaradi napovedi velikih količin padavin so za jugozahod države izdali rdeče opozorilo. Arso je za danes izdal tudi oranžno opozorilo za severozahodno Slovenijo med 7. in 23. uro in osrednjo Slovenijo med 2. in 23. uro.

Vremenska opozorila za Slovenijo FOTO: Arso icon-expand