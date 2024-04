Za junake zime je v Planici navijalo več kot 4.800 Otrok Triglava

OGLAS

V Planici je bilo na prvi dan finala svetovnega pokala v smučarskih skokih znova veselo. Največja slovenska zavarovalnica je v dolino pod Poncami tokrat pripeljala rekordno število najmlajših navijačev. V okviru že tradicionalne akcije Otroci Triglava so na ogled poletov prišli najmlajši navijači in njihovi spremljevalci z več kot 70 šol in vzgojno-izobraževalnih centrov, pridružili pa so se jim še razredi tistih otrok, ki so si oglede "prislužili" s sodelovanjem v natečaju Ustvari pokal.

Dolino pod Poncami so napolnili otroci z vse Slovenije. FOTO: Arhiv ponudnika

Izola, Tolmin, Kamnik, Žiri, Mozirje, Črna na Koroškem, Brežice, Zagorje ob Savi in Apače je le nekaj naselij, od koder so se na četrtkov otroški dan v Planici letos podali najmlajši navijači in njihovi spremljevalci. "V okviru že tradicionalne povezanosti z otroškim dnevom v Planici smo letos v dolino pod Poncami popeljali skoraj 4.100 otrok in nekaj več kot 500 spremljevalcev iz različnih vzgojno-izobraževalnih ustanov iz vse Slovenije. Ker je zanimanje za ogled največjega slovenskega športnega praznika vsako leto izjemno, smo tokrat z natečajem Ustvari pokal prav vsem mladim ljubiteljem smučarskih skokov ponudili priložnost, da na ogled kvalifikacijske tekme pripeljejo cel svoj razred. Tako se je že omenjenim mladim navijačem pridružilo še več razredov mladih avtorjev, ki so s svojo risbo pokala Planica 7 zbrali največ glasov širše javnosti. Skupaj z njimi smo v dolino pod Poncami letos torej pripeljali kar več kot 4.800 Otrok Triglava," o udeležbi najmlajših in njihovih spremljevalcev na prvi dan tekmovanj v Planici pojasnjuje Tadej Čoroli, član uprave Zavarovalnice Triglav.

Za Petra in druge orle je v Planici navijalo več kot 4.800 Otrok Triglava. FOTO: Arhiv ponudnika

Doživetje v Planici kot spodbuda zdravemu načinu življenja Že 43. generacija Otrok Triglava je v Planici doživela nepozaben dan: v idilični naravi so bučno spremljali izjemne polete. Poleg slovenskih orlov in drugih skakalcev svetovnega kova sta jih s koncertom navdušili tudi glasbeni skupini LPS in Jet Black Diamonds, v družbi otrok pa ni manjkal niti Kuža Pazi. "Z akcijo Otroci Triglava v Planici želimo najmlajšim navijačem približati izkušnjo zdrave zabave: jim pokazati, kako lepo se lahko imajo v družbi sovrstnikov, sredi narave, stran od ekranov, ki so prepogosto del vsakdanjika tako odraslih kot najmlajših. Z zgledom najboljših smučarskih skakalcev sveta in drugih športnikov, ki se na ta dan zabavajo z njimi, jim hkrati približujemo zdrav in aktiven življenjski slog, s katerim bodo lažje kos vsem izzivom, ki jih čakajo tekom odraščanja, pa tudi kasneje v življenju," o namenu akcije Otroci Triglava v Planici pravi Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica službe za marketing v Zavarovalnici Triglav.

Okoli 200 otrok je priložnost za ogled smučarskih skokov prejelo skozi natečaj Ustvari pokal. FOTO: Arhiv ponudnika

V nedeljo bo Planico obiskala zmagovalka natečaja Ustvari pokal S kreativnim natečajem Ustvari pokal, ki je otrokom letos ponudil priložnost za doživetje izjemnega dneva v športno-navijaškem duhu, sta Zavarovalnica Triglav in Organizacijski komite Planica otroke spodbujala, da narišejo svojo idejo pokala Planica 7. Tako je akcija Otroci Triglava v Planici poleg športa v ospredje postavila tudi spodbujanje ustvarjalnosti. To je v izjemni meri pokazala dvanajstletna Tjaša Vreš, avtorica risbe Zmagovalec 7, ki je po izboru komisije zmagala na omenjenem natečaju. Mlada ustvarjalka bo že to nedeljo zmagovalcu tekmovanja Planica 7 predala tudi pravi pokal, ustvarjen po njeni risbi.

Na natečaju Ustvari pokal je zmagala risba Zmagovalec 7. FOTO: Arhiv ponudnika