V Mengšu bodo milijone od jackpota porabili tudi za selitev vrtca

"Na nek način bi se rad zahvalil tistemu, ki je imel to zlato, srečno roko in je izpolnil te številke, ker to za občino pomeni res en velik, velik prihodek." Tako danes, po prespanem koncu tedna, ko so izvedeli, da novi milijonar prihaja prav iz Mengša, razlaga župan Bogo Ropotar. In dodaja: "Kakor nas je v lanskem letu doletela nesreča, nas je letošnje leto objela sreča."

Milijonska sreča, ki je občini Mengeš prinesla 9,1 milijona evrov. Kako in predvsem za kaj bodo namenili milijone, župan za zdaj še ne ve. Kar je ta hip znano in potrjeno, pa je, da bo občina vrtec preselila na novo lokacijo.

"Odločili smo se, da rešujemo cca 350 otrok in na novi lokaciji je to južni del Mengša," pojasnjuje.

Da si vsi skupaj želijo novega vrtca, kjer bodo spet ustvarjali lepo zgodbo z otroki v Občini Mengeš, prikima tudi ravnateljica vrtca Mengeš Mateja Hribas Sicherl.