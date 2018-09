Za kaj porabljajo javni denar evropski poslanci?

Evropski parlament podatkov, kam gre ta denar, ali ga sploh porabijo in kje konča, niti nima. Skupina novinarjev, ki je zahtevala podatke od Evropskega parlamenta in katere članica je tudi novinarka 24ur Fokus Tina Kristan , se namerava pritožiti na odločitev sodišča.

Predsednik slovenskega Računskega sodišča Tomaž Vesel je prepričan, da "gre za javna sredstva; sredstva, ki so dober pokazatelj, kaj se dela, in da je javnost občutljiva na ta vprašanja in bi te račune morali polagati".



Anuška Delić, ki na ravni Evrope vodi skupino evropskih novinarjev, ki so zahtevali dostop in nadzor nad porabo javnega denarja evroposlancev, pa pravi: "Evropski parlament kot ena od evropskih institucij od vsakega, ki od njih dobi en evro, zahteva goro papirja, goro dokumentov, goro dokazov, ta ista institucija pa od svojih ključnih zaposlenih, evroposlancev, ne zahteva ničesar. Če ni to farsa, ne vem, kaj je."

Prav evroposlanci sami bi morali biti zainteresirani za jasna pravila pri porabi denarja in nadzor nad porabo, je prepričan Vesel. Takšne zlorabe so se v preteklosti že dogajale, razloži odvetnica novinarjev Nataša Pirc Musar – nekateri evroposlanci so si iz javnega denarja z lahkoto plačevali denimo varnostnika, vizažistko ali pa dom za ostarele za enega od staršev.

A dozdajšnja razkritja so verjetno le vrh ledene gore, saj – kot rečeno – nadzora praktično ni. Kaj pomeni odločitev sodišča? Kakšne so in bodo posledice? In kam vse gre denar, ki ga dobivajo poslanci za opravljanje svoje funkcije? O tem nocoj v 24ur Fokus!