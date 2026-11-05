Za kakovostna oblačila ni treba vedno odšteti celega premoženja

Kakovostna garderoba namreč ni rezervirana samo za tiste, ki si lahko privoščijo drage blagovne znamke. Z nekaj pozornosti pri izbiri materialov, krojev in načina izdelave lahko najdete oblačila, ki bodo dobro videti tudi po številnih nošenjih. Pri iskanju oblačil, obutve in drugih modnih izdelkov se zato splača pogledati še kaj drugega kot samo ceno na etiketi.

Kako v trgovini prepoznati kakovostno oblačilo?

Na prvi pogled sta lahko dve majici skoraj enaki, vendar se po nekaj mesecih uporabe pokažejo precejšnje razlike. Ena ohrani obliko, druga se raztegne, na njej se začnejo nabirati mucke, izgubi sijaj barve ali pa se šivi začnejo parati.

Kakovost pogosto razkrijejo podrobnosti, ki jih med hitrim nakupovanjem zlahka spregledamo.

Kaj preveriti? Na kaj bodite pozorni? Material Sestava tkanine, občutek na otip in primernost za namen uporabe Šivi Enakomerni, čvrsti šivi brez visečih niti Kroj Ali se oblačilo lepo prilega in omogoča udobno gibanje? Gumbi in zadrge Ali so dobro pritrjeni in se brez težav zapirajo? Navodila za nego Ali je vzdrževanje primerno za vaš vsakdan? Pri preverjanju materiala ne velja preprosto pravilo, da so naravna vlakna vedno boljša od sintetičnih. Bombaž je prijeten za vsakodnevno nošenje, volna je primerna za toplejša oblačila, sintetična vlakna pa imajo svoje prednosti pri športnih in drugih funkcionalnih izdelkih. Pomembno je, da material ustreza namenu oblačila in da je izdelek dobro izdelan. Pri majicah in drugih tanjših kosih lahko preverite, kako prosojna je tkanina ter ali se po rahlem raztezanju vrne v prvotno obliko. To sicer še ne zagotavlja kakovosti, lahko pa razkrije nekatere pomanjkljivosti že pred nakupom. V trgovini preverite tudi všito etiketo s sestavo, saj vam pove, iz katerih vlaken je oblačilo narejeno. Če ste v dvomih, se pri izbiri posvetujte s prodajalcem mode in tekstilov .

Zakaj je lahko dražja majica na koncu cenejša? Pri nakupovanju pogosto primerjamo predvsem začetno ceno, vendar je lahko zanimivejši podatek, koliko nas oblačilo stane glede na to, kolikokrat ga dejansko oblečemo. Predstavljajte si dve majici. Prva stane 12 €, vendar jo zaradi slabšega prileganja ali hitre obrabe oblečete samo desetkrat. Druga stane 30 €, a jo v naslednjih letih nosite petdesetkrat. V prvem primeru vas posamezno nošenje stane 1,20 €, v drugem pa 0,60 €. Seveda to ne pomeni, da bo vsako dražje oblačilo tudi zdržalo dlje. Pomeni pa, da je lahko nekoliko dražji kos dolgoročno ugodnejši, če ga radi nosite, saj dobro ohranja obliko in ga ni treba tako hitro zamenjati za novega. To še posebej velja pri kosih, ki jih uporabljate skoraj vsak dan, kot so kavbojke, plašči in čevlji. Pri takih se splača nameniti še nekoliko več pozornosti kakovosti in udobju.

Se splača staro oblačilo popraviti namesto kupiti novo?

Včasih imamo doma povsem dober kos oblačila, ki ga ne nosimo samo zato, ker je predolg, je popustil šiv ali pa se je pokvarila zadrga. Takšne težave pogosto ne pomenijo, da je treba oblačilo zavreči. Manjše šiviljsko popravilo je lahko precej cenejše od nakupa novega kosa, še posebej če gre za kakovostno oblačilo, ki se vam sicer dobro prilega. Koliko pa približno stanejo pogosta popravila v Sloveniji? Vrsta popravila Okvirna cena Krajšanje hlač Približno 5-12 € Menjava zadrge na hlačah ali krilu Približno 8-12 € Menjava zadrge na jakni ali bundi Približno 12-20 € Popravilo pet na čevljih Približno 10-15 € Menjava podplatov na čevljih Približno 50-80 € Pri zahtevnejših popravilih je cena odvisna od materiala, izvedbe in prvotnega stanja izdelka. Če je oblačilo že močno obrabljeno, se popravilo morda ne bo več splačalo, pri dobro ohranjenem plašču, kakovostnih hlačah ali najljubših čevljih pa je zagotovo lahko odlična rešitev. Zato je, predno star kos oblačila zavržemo in se odločimo za nakupom novega, vredno preveriti tudi ponudbo šivilj, krojačev in čevljarjev , ki lahko marsikateremu oblačilu ali paru čevljev podaljšajo življenjsko dobo.

Zakaj bi za dober plašč plačali več, če ga lahko najdete tudi iz druge roke?

Nekateri najbolj zanimivi kosi garderobe se skrivajo prav tam, kjer jih najmanj pričakujemo. V trgovinah z rabljenimi oblačili je včasih mogoče najti kakovosten plašč, skoraj nenošene kavbojke ali poseben modni dodatek za precej manj denarja, kot bi zanj odšteli ob nakupu novega.

Pri rabljenih oblačilih pa je pregled stanja izdelka še toliko pomembnejši. Pred nakupom preverite predvsem: - Obrabo materiala: posebej na komolcih, kolenih, ovratnikih in robovih. - Madeže in poškodbe: nekaterih ni mogoče odstraniti ali popraviti. - Delovanje zadrg in gumbov: preverite, ali je vse na svojem mestu. - Prileganje: rabljeno oblačilo se je lahko že nekoliko raztegnilo ali skrčilo. Če vam je kos res všeč, vendar potrebuje manjšo prilagoditev, lahko prištejete še strošek šivilje in ocenite, ali je nakup še vedno smiseln. Pri raziskovanju modnih trgovin in ponudnikov oblačil se zato ne omejiti samo na nove kolekcije. Tudi rabljena oblačila in premišljeno izbrani starejši kosi lahko postanejo pomemben del garderobe.

Kje se pri oblačilih splača prihraniti in kje ne? Ni nujno, da za vsak kos oblačila porabite enako. Pri izbiri je precej pomembneje, kako pogosto in v kakšnih okoliščinah boste določen izdelek uporabljali. Pri vsakodnevnih čevljih se na primer splača nameniti več pozornosti udobju, prileganju in kakovosti podplata. Če vas čevlji tiščijo ali vam med hojo ne nudijo ustrezne opore, vam tudi velik popust ne bo kaj dosti koristil. Podobno velja za zimski plašč. Dober material, ustrezen kroj in dovolj toplote so običajno pomembnejši od tega, ali gre za trenutno najbolj moderen in ugoden model. Če izberete takšnega, ki je narejen iz kvalitetnih materialov in ga lahko kombinirate z različnimi oblačili, ga boste verjetno uporabljali več sezon. Pri oblačilih za eno samo priložnost pa je lahko drugače. Če na primer potrebujete posebno obleko za slavnostni dogodek in veste, da je pozneje skoraj ne boste nosili, se je smiselno pozanimati tudi o možnosti izposoje ali nakupa iz druge roke. Ne pozabite niti na pravilno nego. Tudi kakovostno oblačilo lahko hitro poškodujete z neustreznim pranjem, sušenjem ali likanjem, zato se splača upoštevati navodila, ki jih najdemo na notranji strani oblačila.

Kje najti kakovostna oblačila, obutev in modne dodatke v Sloveniji?

Pri iskanju se vedno splača pogledati različne vrste ponudnikov. Poleg običajnih trgovin z oblačili so vam na voljo specializirane prodajalne, ponudniki otroških in športnih oblačil, trgovine z obutvijo ter obrtniki, ki izdelujejo ali popravljajo posamezne izdelke. Pri iskanju modnih izdelkov ali specializiranih storitev si lahko pomagate s portalom 1818.si, ki na enem mestu združuje številne trgovine, obrtnike in druge ponudnike iz vse Slovenije. V kategoriji Moda, tekstil, obutev in nakit lahko raziskujete ponudbo oblačil, obutve, nakita in drugih modnih ter tekstilnih izdelkov. Poleg trgovin boste našli tudi ponudnike šiviljskih, krojaških in urarskih storitev, zato lahko lažje poiščete ustreznega strokovnjaka tudi za prilagoditve ali popravila. Pred nakupom si vzemite nekaj časa za primerjavo izdelkov in njihovih materialov, izdelave in možnosti vzdrževanja. Tudi dva na videz podobna izdelka se lahko precej razlikujeta po udobju, trpežnosti in zahtevnosti nege, zato se odločitev ne splača opirati samo na fotografije ali trenutno znižanje.

Dober slog ni odvisen od višine računa

Za lepo in kakovostno garderobo ni treba neprestano kupovati novih oblačil ali slediti vsaki modni muhi. Načeloma je veliko bolje, da poznate svoj slog, veste, kateri kroji vam ustrezajo, in izberete kose, ki jih lahko kombinirate na različne načine še veliko let, ki sledijo. Oblačilo, ki ga z veseljem nosite več let, je lahko veliko boljši nakup od tistega, ki vas navduši samo v trgovini. In če mu lahko z manjšim popravilom podaljšate življenjsko dobo, ste morda prihranili več, kot bi s še enim nakupom na razprodaji.