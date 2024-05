Za kakšno Evropo se zavzema stranka Vesna?

Ko govorimo o viziji Evrope, Evropske unije, je prav gotovo tudi izziv, kako živeti tako udobno kot doslej, torej ne da imamo vsako leto več naravnih katastrof, več tudi podnebnih migrantov in več težav pri pridelavi hrane zaradi suš in visoke cene zaradi podnebnih sprememb. Zeleni prehod je zaveza članic Evropske unije, da do leta 2050 dosežemo podnebno nevtralnost in izpolnimo zaveze iz Pariškega sporazuma. In stranka, ki že po imenu sodi v tisto, ki to strategijo, ta cilj brani, je prav gotovo Vesna, katere nosilec je Vladimir Prebilič.