Za kaos v ZD Slovenska Bistrica je po mnenju Goloba odgovorno vodstvo zavoda

Golob ji je odgovoril, da je za kaos v ZD Slovenska Bistrica odgovorno vodstvo zavoda, za primarno zdravstvo pa lokalna skupnost. " Vlada, tudi če bi hotela, ne more posegati v podelitev koncesij na primarnem nivoju, kot vi to zelo dobro veste, še manj pa v organizacijo dela v zdravstvenem domu ," je dejal.

Tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je v današnji izjavi ob robu seje DZ dejala, da je za primarno zdravstveno raven odgovorna posamezna občina. "Vsi pa vemo, da družinskih zdravnikov ni, da jih v Sloveniji primanjkuje, da čez noč zagotovo ne bomo mogli povečati njihovega števila," je dodala.

Ob tem je poudarila, da na ministrstvu pripravljajo številne ukrepe, od povečanega vpisa na fakultete, izboljšanja standarda zdravstvenih timov v družinski medicini, do spodbud, da bi se mladi študenti odločali za specializacijo iz družinske medicine. "Trudimo se s številnimi malimi koraki," je zatrdila.

Po besedah Prevolnik Ruplove sicer po ponedeljkovem dogajanju v Slovenski Bistrici niso opravili pogovorov s pristojnimi, saj da je za konkretno situacijo na primarni ravni odgovorna občina, ki je avtonomna pri podeljevanju koncesij, iskanju družinskih zdravnikov. "Tudi vodstvo zdravstvenega doma mora poslovati avtonomno in zagotoviti oskrbo," je dodala ministrica. Ocenila je, da prizorov, podobnim tistim v Slovenski Bistrici, ne bi smelo biti, pač pa bi moral zdravstveni dom vpisovanje organizirati drugače.

Godčeva je v poslanskem vprašanju še poudarila, da so oškodovanci v lanskoletnih poplavah še vedno brez hiš. Golob je ponovil, da so jim ponudili gradnjo hiš ali odškodnino za objekte, pri čemer so skoraj vsi izbrali zadnjo možnost.

Navedla je še, da je predsednik vlade javnost zavajal tudi glede postopka imenovanja evropskega komisarja. Golob je pri tem zatrdil, da sme vlada Evropski komisiji predlagati samo enega kandidata ali kandidatko. Dejal je tudi, da je vlada vztrajala pri kandidatu Tomažu Veselu do njegovega odstopa. Ponovil je, da se Vesel in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nista ujela pri viziji delovanja komisije. Pisma, ki mu ga je predsednica poslala, pa ni posredoval v DZ, ker sta se s predsednico dogovorila, da bo to storila ona, ko se bo za to odločila.