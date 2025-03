Za Karolino zbrali več kot dva milijona evrov in prišli do cilja

S koncertno rojstnodnevno zbiralno akcijo in velikim dobrodelnim koncertom za Karolino v polni dvorani Tivoli so za malo borko zbrali dobrih 167.000 evrov in s tem tudi prišli do cilja dvoletne zbiralne akcije zanjo, saj so skupno zbrali več kot 2,1 milijona evrov.

Z včerajšnjim velikim dobrodelnim koncertom za Karolino so v polni Hali Tivoli zbrali dobrih 167.000 evrov in s tem dosegli cilj zbiralne akcije za razvoj genskega zdravljenja, saj smo Slovenke in Slovenci za deklico skupno zbrali nekaj več kot 2,1 milijona evrov, so sporočili iz društva Vilijem Julijan. Tako so po dveh letih zbiralne akcije v društvu skupaj s starši prišli do cilja zbiranja za malo borko, ki ima smrtonosno redko bolezen in je razvoj zdravljenja edino upanje za njeno življenje. "Slovenija ima resnično zlato srce," pravi Nejc Jelen, predsednik društva Viljem Julijan in organizator koncerta, lahko smo resnično zelo ponosni nase in na našo dobrodelnost.

"Ni besed, s katerimi bi lahko opisala najino velikansko in globoko ganjenost, hvaležnost in veselje ob tem, da nam je končno uspelo priti do cilja in zbrati celo več kot dva milijona evrov za razvoj genskega zdravljenja za najino Karolino. Iz vsega srca se zahvaljujeva vsej Sloveniji, ki nas je v teh dveh letih zbiralne akcije tako neverjetno podpirala in ki je pokazala tako velikansko srce za najino deklico. Hvala do zvezd in nazaj čisto vsakemu, ki je za Karolino prispeval donacijo in s tem omogočil, da se zanjo lahko razvija zdravljenje," pravita Karolinina starša Borut in Sabina Lavrič, dobrodelni koncert za Karolino v polni Hali Tivoli je bil resnično prekrasen in poln osupljive podpore. Ves večer sva imela solze v očeh, hvaležna sva vsem glasbenikom, ki so podarili svoj nastop, res si tudi v sanjah nisva znala predstavljati, da bo za Karolino tako veliko ljudi pristopilo k podpori in tako zelo pomagalo, sta še povedala.

