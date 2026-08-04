Za katere občine velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene?

"Dolgotrajno sušno obdobje in povečana poraba pitne vode zahtevata odgovorno ravnanje vseh uporabnikov," so danes sporočili iz Mariborskega vodovoda, ki izvaja obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na območju 16 občin. Poleg Mestne občine Maribor so to še občine Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Kungota, Šentilj, Pesnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Hoče - Slivnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Gornja Radgona, Cerkvenjak, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. "V trenutnih razmerah je ključnega pomena, da razpoložljive količine pitne vode namenimo predvsem za oskrbo prebivalstva in drugih nujnih uporabnikov," še navajajo v podjetju iz skupine Javnega holdinga Maribor.

Zaradi suše in zmanjšane izdatnosti vodnih virov prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene trenutno velja v več občinah in na posameznih vodovodnih sistemih po Sloveniji. FOTO: Profimedia

Do preklica je tako v omenjenih občinah prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Prav tako je prepovedan odvzem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja Mariborskega vodovoda. Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in morajo biti ves čas na voljo gasilskim in drugim intervencijskim službam, poudarjajo. "Vse uporabnike pozivamo, da pitno vodo uporabljajo odgovorno in preudarno ter sproti obvestijo Mariborski vodovod o morebitnih okvarah ali nenadzorovanem iztekanju vode iz javnega vodovodnega omrežja. Pitna voda je nenadomestljiva naravna dobrina. Z doslednim spoštovanjem sprejetih ukrepov bomo skupaj prispevali k nemoteni oskrbi vseh uporabnikov in zagotovili zadostne količine vode tudi v primeru povečanih potreb ali izrednih dogodkov," še sporočajo iz Javnega holdinga Maribor.

Ocena sušnih razmer po Sloveniji na dan 30. 7. 2026. FOTO: Arso

Ptuj

Tudi Komunalno podjetje Ptuj svoje uporabnike obvešča, da je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo uporaba le-te iz vodooskrbnega sistema Ptuj za nenujne namene do preklica prepovedana. Prepovedan je tudi odjem vode iz hidrantov brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe. Hidrantno omrežje je namenjeno izključno nujnim primerom, kot so gašenje požarov in odpravljanje posledic elementarnih nesreč, so sporočili.

Žalec

Tudi Javno komunalno podjetje Žalec je že 28. julija uporabnike na območju občin Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko obvestilo, da je zaradi zmanjšane izdatnosti vodnih virov prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic in polnjenje bazenov.

Grosuplje

Poziv prebivalcem so že 31. julija objavili tudi v Grosuplju. "Razmere zagotavljanja zadostnih količin pitne vode zaradi suše so namreč izredno zaostrene. Uporabnike prosimo, da s pitno vodo skrbno ravnajo in jo uporabljajo izključno za osnovne življenjske potrebe. Do preklica je tako pitno vodo prepovedano uporabljati za zalivanje vrtov, pranje vozil, polnjenje bazenov in podobno."

Prepovedi veljajo do preklica. Najbolj ažurna obvestila najdete na spletni strani svoje občine ali komunale. FOTO: Adobe Stock

Vrhnika

Občina Vrhnika je sporočila, da je zaradi suše in zmanjšane izdatnosti vodnih virov omejeno zagotavljanje zadostnih količin vode za oskrbo s pitno vodo na območju naselij Mizni dol, Jamnik, Zaplana, Marinčev Grič, Jerinov Grič, Prezid, Ograje in Strmica.

Mozirje

Javno komunalno podjetje Mozirje poziva vse uporabnike javnega vodovodnega sistema v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče k doslednemu varčevanju s pitno vodo.

Novo mesto, Šentjernej, Mirna Peč

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec (naselja na desnem bregu reke Krke med Draščo vasjo in Stransko vasjo) v občini Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica. Prav tako prepoved uporabe pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov še vedno velja za občini Šentjernej in Mirna Peč.

Kanal ob Soči

Občina Kanal ob Soči pa je letos ponovno izdala podobno opozorilo zaradi izredno dotrajanega vodovodnega omrežja Ročinj-Doblar, velikih vodnih izgub, zmanjšane izdatnosti vodnih virov ter povečane obremenitve vodovodnega sistema. V poletnem času je zato z namenom zagotavljanja nemotene oskrbe vseh uporabnikov s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov in njiv, pranje vozil, polnjenje bazenov ter druga nenamenska raba pitne vode, so sporočili na spletni strani.

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