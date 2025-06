Za kilogram kave moramo delati 81 minut, pri kruhu prihranimo le štiri

V zadnjem desetletju smo se še malce postarali, no, ne za deset, temveč za skoraj dve leti: povprečna starost prebivalcev države je tako dosegla 44,4 leta. Najvišjo povprečno starost ima pomurska statistična regija in sicer dobrih 47 let, najmlajši pa so prebivalci osrednjeslovenske regije, v povprečju skoraj 43 let.