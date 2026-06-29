Za kmetijo Bukovnik pomoč na več ravneh

Najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, ki se nahaja v Bukovcu pod Raduho v občini Solčava, je v noči na 22. junij uničil požar, ki ga je zanetila strela. V požaru je zgorelo več gospodarskih objektov in zgornji del hiše ter vsa živina. V požaru sta bili dve osebi poškodovani, pri čemer je starejši gospodar kmetije zaradi opeklin še vedno na zdravljenju v bolnišnici. Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za pol milijona evrov škode, županja Občine Solčava Katarina Prelesnik pa ocenjuje, da bo za obnovo kmetije potrebnih precej več sredstev, kot znaša omenjena ocena.

V tednu dni od požara so s požarišča že odstranili del uničene kmetijske mehanizacije in ostalega materiala. Na prostoru poleg domačije trenutno urejajo prostor za postavitev štirih kontejnerjev, od tega bosta dva bivalna, je STA povedala Prelesnik. Kontejnerje bo postavila Uprava RS za zaščito in reševanje. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je po današnjem ogledu požarišča v izjavi medijem poudaril hvaležnost, da so vsi člani družine ostali živi, prav tako se je zahvalil vsem, ki so priskočili na pomoč. Država družini urgentno pomaga preko uveljavljenih mehanizmov, kot je izredna denarna socialna pomoč za prvo omilitev finančne stiske. Sodelavcem na ministrstvu je naročil spremembo uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom ob izrednih dogodkih, s katero bi na 10.000 evrov zvišali znesek pomoči; doslej je bil znesek nekoliko nižji.

Pogorela najvišje ležeča kmetija FOTO: PGD Črna na Koroškem