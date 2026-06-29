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Slovenija

Za kmetijo Bukovnik pomoč na več ravneh

Solčava, 29. 06. 2026 16.20 pred 2 urama 3 min branja 8

Avtor:
STA M.V.
Pogorela najvišje ležeča kmetija

Kmetijo Bukovnik pod Raduho, ki jo je uničil požar, si je skupaj z direktorjem KGZS Martinom Mavsarjem ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Napovedal je nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči ter da bo pri načrtih glede prihodnosti kmetije družini v pomoč kmetijska svetovalna služba. Zbiranje donacij za prizadete se nadaljuje.

Najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, ki se nahaja v Bukovcu pod Raduho v občini Solčava, je v noči na 22. junij uničil požar, ki ga je zanetila strela. V požaru je zgorelo več gospodarskih objektov in zgornji del hiše ter vsa živina. V požaru sta bili dve osebi poškodovani, pri čemer je starejši gospodar kmetije zaradi opeklin še vedno na zdravljenju v bolnišnici.

Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za pol milijona evrov škode, županja Občine Solčava Katarina Prelesnik pa ocenjuje, da bo za obnovo kmetije potrebnih precej več sredstev, kot znaša omenjena ocena.

Preberi še Preiskava zaključena: strela zanetila uničujoč požar na kmetiji Bukovnik

V tednu dni od požara so s požarišča že odstranili del uničene kmetijske mehanizacije in ostalega materiala. Na prostoru poleg domačije trenutno urejajo prostor za postavitev štirih kontejnerjev, od tega bosta dva bivalna, je STA povedala Prelesnik. Kontejnerje bo postavila Uprava RS za zaščito in reševanje.

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je po današnjem ogledu požarišča v izjavi medijem poudaril hvaležnost, da so vsi člani družine ostali živi, prav tako se je zahvalil vsem, ki so priskočili na pomoč.

Država družini urgentno pomaga preko uveljavljenih mehanizmov, kot je izredna denarna socialna pomoč za prvo omilitev finančne stiske. Sodelavcem na ministrstvu je naročil spremembo uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom ob izrednih dogodkih, s katero bi na 10.000 evrov zvišali znesek pomoči; doslej je bil znesek nekoliko nižji.

Pogorela najvišje ležeča kmetija
Pogorela najvišje ležeča kmetija
FOTO: PGD Črna na Koroškem

Sredstva za pomoč družini se zbirajo tudi pri solidarnostnem skladu oz. fundaciji Srce podeželja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), kamor je včlanjena tudi kmetija Bukovnik, ki jo je šele pred kratkim prevzela mlajša generacija v družini.

KGZS bo s svojo kmetijsko svetovalno službo prizadeti družini v pomoč pri oblikovanju načrtov in možnih scenarijev za naprej za to, da se kmetija, ki je tudi širše prepoznavna turistična točka, spet postavi na noge. Od tega, kam se bodo v prihodnje usmerili lastniki kmetije, bo nato odvisno tudi, katere gospodarske objekte bodo na kmetiji na novo zgradili. Pri tem je minister Cigler Kralj obljubil tudi pospešitev birokratskih postopkov.

Omenil je tudi možnost interventne rekonstrukcije poškodovanih objektov v istih gabaritih, brez gradbenega dovoljenja, kar gradbeni zakon omogoča. To možnost bodo lahko uporabili tudi prizadeti v nedavnih ujmah z močnim vetrom in točo na Gorenjskem in v Podravju, je spomnil.

Finančna sredstva za prizadete na kmetiji Bukovnik na posebnem računu zbirata tudi Občina Solčava in Škofijska karitas Celje, na pomoč so prizadetim priskočili tudi sorodniki, sosedje, kmetje, podjetja in drugi. Kot je povedal Cigler Kralj, so kmetje med drugim že ponudili pomoč pri košnji na kmetiji Bukovnik, ki je pred vrati.

Solčavska županja Katarina Prelesnik je z odzivom donatorjev zadovoljna. Prepričana je, da bodo z zbranimi sredstvi družini lahko omogočili uspešen nov začetek. "Ključ do uspeha je prvič transparentna, drugič pa dolgoročna pomoč," je dejala za STA.

Na občini so ustanovili poseben gradbeni odbor, sicer pa je županja napovedala nadaljnje zbiranje sredstev tudi na dobrodelnih dogodkih. Med drugim bo julija dobrodelni koncert v Solčavi, več dobrodelnih dogodkov načrtujejo tudi drugod po Zgornji Savinjski dolini.

Pomoč in podporo prizadeti družini so ponudili številni, med drugim bo prizadetim pomagala tudi Mestna občina Velenje z donacijo v višini 10.000 evrov za pomoč pri odpravljanju posledic požara.

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KOMENTARJI8

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SEJBOBOL
29. 06. 2026 18.01
Vse lepo in prav tega NE prizelim nobenemu .... Ma kaj nobeden nima nic zavarovano ?
Odgovori
+2
2 0
kekyooo
29. 06. 2026 18.23
eh dvomim da zavorovalnica tole ocenjuje na pol milijona kot pravijo da je škoda ker gre za stare objekte. to ne bojo vse skup nič dobili vn
Odgovori
-1
0 1
štrekeljc
29. 06. 2026 17.49
Citiram: "KGZS bo s svojo kmetijsko svetovalno službo prizadeti družini v pomoč pri oblikovanju načrtov in možnih scenarijev...." Kolikšen delež pomoči bo šel za izdelavo teh nesmiselnih scenarijev, za razne sejnine, dnevnice in kilometrine,...? Bukovniki kmetujejo že nekaj generacij in bolje vedo, kako in kaj kot ti birokrati! Edino, kar potrebujejo, so sredstva in da jih nihče ne zaj... z birokracijo!
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+3
3 0
August Landmesser
29. 06. 2026 17.44
kakšna sramota za samopromocijo se plazi tam okoli Janez Cigler Kralj...to so ti desnaci...vse za reklamo...pa niti kamenčka ni premaknil tam....
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-4
2 6
ROMELS
29. 06. 2026 17.39
Ljudska solidarnost vsekakor.............. Zakaj potem še donacije, če bo pomagala država oziroma davkoplačevalci??????????
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+1
3 2
wsharky
29. 06. 2026 17.36
naš Janez Ciglerjev je veliko bolj odločen kot njihova Čalušićeva in tako je prav
Odgovori
-1
6 7
Mali medo
29. 06. 2026 17.39
Če vrjameš.....
Odgovori
+2
6 4
August Landmesser
29. 06. 2026 17.45
cigler je odločen da iz tragedije te kmetije dela sebi reklamo...češ pomagamo...Če bi res ...potem nobenih donacij kmetija Bukovnik ne bi potrebovala
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+0
3 3
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