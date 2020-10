Za kolesarske nesreče najpogosteje kriva neprilagojena hitrost in izsiljevanje prednosti

Čakajo nas sončni dnevi z visokimi temperaturami, ponekod celo do 20 stopinj. Posledično je na cestah več kolesarjev, več pa je tudi nesreč, opozarjajo ljubljanski policisti. Na območju ljubljanske policijske uprave so letos našteli za desetino več nesreč kot v enakem obdobju lani, v večini primerov pa so bili povzročitelji kolesarji sami. Najpogostejša vzroka za kolesarske nesreče sta neprilagojena hitrost in izsiljevanje prednosti.