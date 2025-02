Za koliko bodo višje položnice za elektriko po koncu regulacije?

Potrošniki se trenutno lahko naslonimo zgolj na cene, ki so jih dobavitelji objavili v oktobru in so v povprečju še enkrat višje od cen, ki jih je z regulacijo določila država. Volatilnost cen na položnicah potrošnike obenem odvrača od vlaganja v obnovljive vire, opozarjajo na ZPS. "V investicije gremo zavestno, vemo, da bomo nekaj vložili in bomo na dolgi rok plačevali manj. In če potrošnik živi v negotovem okolju, kjer se zadeve ves čas spreminjajo, potem težko načrtuje," še opozarja Bevc Boharjeva.