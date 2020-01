Za konje v Komnu zbrali osem ton sena

Zgodba o 56 konjih v Komnu, ki so bili tako sestradani, da so jih prostovoljci k sebi zvabili z eno samo skorjo kruha, še ni končana. Inšpekcija je takrat 14 konjev odvzela, sedaj pa so v Komen pripeljali tovornjak z nekaj več kot osmimi tonami sena, ki so ga zbrali člani Društva za zaščito konj. Oskrbnik konj priznava, da ne zmore poskrbeti za čredo konj, a ti še vedno ostajajo v njegovi oskrbi. Veterinarska inšpekcija pa ugotavlja, da se je stanje živali izboljšalo in da je zanje, vsaj trenutno, bolje poskrbljeno.