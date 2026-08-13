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Slovenija

Za kopanje pri svetilniku v Izoli nič več zadržkov

Izola, 13. 08. 2026 16.55 pred 10 urami 1 min branja 3

Avtor:
STA K.H.
Svetilnik v Izoli

V vzorcih morske vode, odvzete v sredo na kopališčih pri Delfinu in Svetilniku v Izoli so bile vrednosti E. coli in intestinalnih enterokokov izjemno nizke in občutno pod dopustnim pragom, je objavila občina. Pri Svetilniku tako kopanja ne bodo več odsvetovali, do pregleda danes vzetih vzorcev pa ukrep ostaja za kopanje pri Delfinu.

V vzorcih morske vode, odvzetih v sredo, so bili parametri E. coli tako pri Svetilniku kot kopališču Delfin 10 na 100 mililitrov, intestinalnih enterokokov pa še manj kot 10, kar je bistveno pod mejnimi vrednostmi, so zapisali na spletni strani Občine Izola.

Na današnjem sestanku s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Agencije RS za okolje ter Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so tako odločili, da še danes prekličejo ukrep odsvetovanja kopanja pri Svetilniku, saj so tam torej meritve zadnjih dveh dni pokazale na neoporečnost kopalne vode.

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Skladno s protokolom pristojnih institucij morajo biti parametri v analiziranih vzorcih pod mejno vrednostjo namreč dva dneva zapored, preden prekličejo odsvetovanje kopanja. V primeru kopališča hotela Delfin bodo tako po vsej verjetnosti ukrep preklicali šele v petek sredi dneva, potem ko bodo pregledali danes odvzete vzorce kopalne vode.

"Čeprav so vzorci, odvzeti v ponedeljek, nakazovali, da je šlo za onesnaženje s fekalijami, pa pristojne institucije niti danes niso mogle potrditi, kaj je botrovalo onesnaženju. Dopuščajo, da je fekalije izpustilo eno od plovil, lahko tudi takšno, ki ni bilo privezano v Izoli, ampak je zgolj plulo mimo," je o vzrokih onesnaženja še navedla občina.

izola kopanje morje svetilnik onesnaženje

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KOMENTARJI3

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Mio56
13. 08. 2026 18.06
nekaa uredu je....od vzorcenja do zaprtja je slo 3 dni mimo...in zdej naj verjamemo da je pa sigurno OK?
Odgovori
+1
3 2
wsharky
13. 08. 2026 17.41
ne verjamem, znižali so vrednost, da ne bi turisti odpovedali aranžmajev
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+3
5 2
Admin Tadej
13. 08. 2026 17.21
Hvala, ampak ne hvala.
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+3
5 2
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