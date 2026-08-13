Za kopanje pri svetilniku v Izoli nič več zadržkov

V vzorcih morske vode, odvzetih v sredo, so bili parametri E. coli tako pri Svetilniku kot kopališču Delfin 10 na 100 mililitrov, intestinalnih enterokokov pa še manj kot 10, kar je bistveno pod mejnimi vrednostmi, so zapisali na spletni strani Občine Izola.
Na današnjem sestanku s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Agencije RS za okolje ter Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so tako odločili, da še danes prekličejo ukrep odsvetovanja kopanja pri Svetilniku, saj so tam torej meritve zadnjih dveh dni pokazale na neoporečnost kopalne vode.
Skladno s protokolom pristojnih institucij morajo biti parametri v analiziranih vzorcih pod mejno vrednostjo namreč dva dneva zapored, preden prekličejo odsvetovanje kopanja. V primeru kopališča hotela Delfin bodo tako po vsej verjetnosti ukrep preklicali šele v petek sredi dneva, potem ko bodo pregledali danes odvzete vzorce kopalne vode.
"Čeprav so vzorci, odvzeti v ponedeljek, nakazovali, da je šlo za onesnaženje s fekalijami, pa pristojne institucije niti danes niso mogle potrditi, kaj je botrovalo onesnaženju. Dopuščajo, da je fekalije izpustilo eno od plovil, lahko tudi takšno, ki ni bilo privezano v Izoli, ampak je zgolj plulo mimo," je o vzrokih onesnaženja še navedla občina.
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