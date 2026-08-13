Za kopanje pri svetilniku v Izoli nič več zadržkov

V vzorcih morske vode, odvzetih v sredo, so bili parametri E. coli tako pri Svetilniku kot kopališču Delfin 10 na 100 mililitrov, intestinalnih enterokokov pa še manj kot 10, kar je bistveno pod mejnimi vrednostmi, so zapisali na spletni strani Občine Izola.

Na današnjem sestanku s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Agencije RS za okolje ter Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so tako odločili, da še danes prekličejo ukrep odsvetovanja kopanja pri Svetilniku, saj so tam torej meritve zadnjih dveh dni pokazale na neoporečnost kopalne vode.