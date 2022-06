Turistični boni in Boni21 se poslavljajo, unovčite jih lahko še do vključno četrtka. Doslej smo Slovenci porabili 80 odstotkov obeh bonov v skupni vrednosti 446 milijonov evrov, ostaja pa jih še za slabih 100 milijonov. Telefoni ponudnikov pregorevajo, večji naval je tudi na Fursov klicni center, kjer ljudje, ki so del bonov že izkoristili, v zadnjem hipu preverjajo njihovo stanje, torej kaj in koliko jim je sploh še ostalo.