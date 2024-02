Za Kreto in Rodos do 30 % popusta

Za več informacij pokličite 01/280 30 00 , od ponedeljka do sobote pa so vam izkušeni svetovalci agencije Počitnice.si na voljo tudi v njihovih fizičnih poslovalnicah v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

Ste že kaj razmišljali, kje boste letos preživeli poletne počitnice? Kaj, ko bi jo mahnili v Grčijo , toplo in prijetno mediteransko državo, ki so jo pred tisočletji ljubili že grški bogovi, za seboj pa pustili veličastne spomenike, ki pričajo o slavi nekdanjih dni. Čudovita, temperamentna in slikovita dežela na jugu Evrope je vedno dobra izbira za počitniški oddih, saj se tu prepletajo odlična kulinarika, sanjske plaže, pestra zgodovina in najlepši sončni zahodi na svetu.

V Grčijo na ležeren in aktiven dopust

Razlogov za priljubljenost Grčije kot počitniške destinacije je veliko: dobre letalske povezave, bližina, varnost in prečudovite plaže, ki so kot nalašč za poležavanje ter številne vodne aktivnosti. Antične znamenitosti in spomeniki brez besed pripovedujejo zgodbo o neki civilizaciji, ki je ključno zaznamovala evropsko zgodovino in kulturo, tako počitnikarji kot popoltniki pa so presenečeni, da poleg prekrasnih plaž Grčija lahko ponudi tudi hribovite predele s številnimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi, zelena polja in nasade agrumov ter oliv, katerih prijeten vonj se širi daleč naokrog.

Grčija torej ponuja vse, kar si še tako zahteven turist želi od poletja: kristalno čisto morje, osupljivo kulturno-zgodovinsko dediščino, čarobno naravo in odlično kulinariko, bogato z zelenjavo, sadjem, morskimi dobrotami, olivnim oljem in feta sirom ter tipičnimi tradicionalnimi sladicami, ki jih obožuje mlado in staro. Popolno vzdušje dopolnijo gostoljubni ter vselej nasmejani domačini, ki so znani po gostoljubnosti in skrbijo, da resnično pozabite na vse skrbi ter zgolj in samo – uživate!