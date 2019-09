Za Krisa podarjajo dragocene spominke

Številni dobri ljudje so namreč na dražbo dali svoje, tudi izredno dragocene, stvari, ki jih lahko kupite in na tak način pomagate bolnemu 19-mesečnemu dečku. Celoten izkupiček od prodanih stvari bo namreč šel v sklad za Krisa.

Slovenci in Slovenke smo spet dokazali, da radi pomagamo. Vsak po svojih močeh pomaga malemu Krisu, ki mu lahko zdravilo, ki stane več kot dva milijona evrov, reši življenje. Če še niste med tistimi, ki so že darovali, še nič ni izgubljeno.

K pomoči za Krisa pozivata tudi Gregor in Nina Bezenšek, starša Viljema Julijana, ki je postal obraz vseh otrok z redkimi boleznimi in je letos izgubil svojo bitko. "Z Gregorjem in Nino verjamemo v srčnost in dobroto Slovencev, zato vemo, da zmoremo zbrati tudi takšno neverjetno vsoto in da zmoremo Krisu rešiti življenje," so zapisali v društvu Viljem Julijan.