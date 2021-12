Za krivolov jamskih hroščev od tri do pet let zapora

Zagotovo ste že slišali za krivolov kitov, slonov, nosorogov in drugih eksotičnih živali. Kaj pa krivolov jamskih hroščev? Slovenija kot kraška dežela z veliko jamami ponuja ogromno različnih, zelo redkih vrst jamskih hroščev, ki pa so predvsem zanimivi za zbiratelje in ljudi, ki hrošče prodajajo na črnem trgu. Kako so videti njihove pasti in zakaj je lov na jamske hrošče pri nas prepovedan?