Če imate zemljišče in ne veste, ali na njem lahko gradite, oziroma če želite pridobiti gradbeno dovoljenje, hišno številko ali pa bi radi stavbo vpisali v kataster nepremičnin, lahko zdaj to preverite in uredite na prenovljenem portalu eProstor. Projekt je stal 21 milijonov evrov, večino je financirala skupna evropska blagajna. Poleg enostavnejšega in hitrejšega dostopa do podatkov pristojni v prihodnje računajo tudi na pospešitev upravnih postopkov.