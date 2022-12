Za letošnje praznike podarite nasmehe. Pomagajte Rdečim noskom!

Skupaj lahko omogočimo, da bodo bolnišnični klovni še naprej pomagali lajšati dneve in pozitivno vplivali na čustveno kakovost bivanja v bolnišnicah in domovih za starejše, pravijo v Petrolu. Zato člane Petrol kluba, njihove družine zvestobe, pozivajo, naj do 3. januarja del svojih Zlatih točk, zbranih z nakupi na Petrolu, donirajo v dober namen in za letošnje praznike podarijo nasmehe.

20.000 € za 1.000 obiskov bolniških sob in sob v domovih za starejše po Sloveniji

Ravno humor tisti plamenček, ki ogreje dušo, ko je najbolj težko, vedo v društvu Rdeči noski. Zato radoživost, veselje in pogum vzbujajo tam, kjer je to življenjskega pomena: v bolniških sobah in domovih za starejše, pri nekaterih posegih in pripravah na operacijo ter z obiski otrok in odraslih z motnjo v duševnem razvoju, oseb na dolgotrajnem zdravljenju, beguncev in stanovalcev hiše Ljubhospic.

Pri tem pa lahko pomaga vsaka Zlata točka. Da Rdečim noskom priskočijo na pomoč, so v Petrolu namreč pripravili posebno dobrodelno akcijo. V njej lahko podarite točke zvestobe, zbrane na Petrolu, v podjetju pa jih bodo, ko jih bo zbranih dovolj, spremenili v donacijo v višini do 10.000 €. In jo še podvojili, do 20.000 € sredstev v dober namen!

Zbrana donacija bo pomagala, da bodo Rdeči noski v okviru svojih rednih obiskov smeh prinesli v 1.000 bolniških sob in sob v domovih za starejše po vsej Sloveniji. Ker vsi radi pomagamo, skupaj pa nam uspe največ.