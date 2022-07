Za liter bencina in dizla boste od danes plačali nekoliko manj

Cene pogonskih goriv zunaj avtocest so se opolnoči nekoliko znižale - cena dizelskega goriva za štiri cente na 1,808 evra za liter, za liter 95-oktanskega bencina pa je treba po novem odšteti 1,723 evra oz. 3,2 centa manj kot v ponedeljek. Te cene bodo veljale do 18. julija. Na avtocestnem križu trgovci cene oblikujejo prosto.

Skladno z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov so izven območja avtocest in hitrih cest omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra na liter dizla ter na 0,0607 evra za liter 98-oktanskega bencina.

icon-expand bencinska črpalka FOTO: Dreamstime

Ceni dizla in 95-oktanskega bencina se izračunavata na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejeta 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo, za dizelsko gorivo pa se šteje osnovno dizelsko gorivo brez dodatkov.