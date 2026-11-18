Tokrat smo poiskali osem ponudnikov iz različnih slovenskih krajev , ki ponujajo tradicionalne specialitete, sveže pridelke in nekaj manj običajnih dobrot, vrednih pokušine.

Dober domač kruh se začne z dobro moko

Če radi sami pečete kruh, veste, kako pomembna je izbira moke. Na njene lastnosti vplivata vrsta žita in način mletja, zato je zanimivo spoznati tudi mline, kjer se ohranjajo tradicionalni postopki.

V Veržeju ob Muri stoji Babičev mlin na Muri, pomemben del pomurske mlinarske dediščine. Značilen je po velikem vodnem kolesu na reki, v njegovi ponudbi pa najdete različne vrste moke in mlevskih izdelkov, med drugim rženo, belo, ajdovo in koruzno moko ter proseno kašo. Obisk mlina je lahko tudi zanimiv izlet za vse, ki želijo pobliže spoznati bogato mlinarsko dediščino ob Muri.

Če bi domač kruh raje prinesli kar iz pekovske peči, se lahko obrnete na Marjeto Ročnik, ki na Kmetiji Jamnik v Belšaku pri Prevaljah po naročilu peče domač kruh. Med njenimi izdelki so koroški rženi, ajdov in mešani kruh ter kruh s semeni.

Njena peč pa ne diši samo po kruhu. Marjeta pripravlja tudi domače orehove potice, cimetove pogače in druge koroške dobrote. Za svoje pekovske izdelke je na ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij prejela že več deset zlatih priznanj.

Sveže z vrta in pripravljeno za domačo shrambo

Ob dobrem kruhu se prileže tudi kaj svežega. Solata, paradižnik ali druga sezonska zelenjava lahko popestrijo že povsem preprost obrok, še posebej, če prihajajo naravnost z bližnje kmetije.

Takšno možnost imajo tudi prebivalci Ljubljane. Kmetija Dovč v Savljah ponuja svežo domačo zelenjavo, pridelano na njihovih poljih in vrtovih. Glede na sezono lahko izbirate med solato, špinačo, krompirjem, korenjem, paradižnikom, bučkami in drugimi pridelki. Poleg domače trgovine njihovo zelenjavo najdete tudi na ljubljanskih tržnicah.

Nekatere vrste zelenjave pa lahko uživamo še dolgo po koncu sezone. Lep primer je kislo zelje, ki pozimi pogosto konča v joti, segedinu ali kot priloga h kosilu. V Skakovcih pri Cankovi se s pridelavo in kisanjem zelja ukvarja Majer Šinko Ljudmila, pri kateri lahko kupite domače kislo zelje, pa tudi sveže belo in rdeče zelje.

Za dobro zeljno ali zeleno solato pa potrebujemo še kakovostno olje. Na Kmetiji Vlaj iz Bodoncev na Goričkem ponujajo domače bučno in sončnično olje, poleg njiju pa še orehovo olje, pražena bučna semena, ajdovo kašo in domače kise. Njihovo bučno olje je prejelo več mednarodnih priznanj, izdelke pa lahko kupite na kmetiji ali naročite prek spletne trgovine.

Domače mesnine in sveže ribe za okusno kosilo

Za nedeljsko juho, poletni piknik ali narezek ob obisku prijateljev pride prav tudi dobra mesnica. V Hotemažah pri Preddvoru na Gorenjskem deluje Mesarija Pr'Lesnek, Tomislav Pernuš s.p., kjer ponujajo sveže meso in domače mesne izdelke. Poleg govedine, svinjine, teletine in piščančjega mesa pripravljajo klobase, salame in druge mesnine. Med zanimivejšimi izdelki je jelenova salama, s katero lahko nekoliko popestrite domač narezek.

Če imate za kosilo raje ribe, pa je vredno spoznati Ribogojnico Peruš na Svetem Primožu nad Muto. Ob reki Bistrici vzrejajo postrvi šarenke, pri njih pa lahko kupite sveže postrvi, očiščene ribe in fileje. Ponudbo dopolnjujejo dimljene postrvi ter ribji namazi, njihov file dimljene postrvi pa je leta 2026 prejel zlato priznanje na ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij.

Še nekaj posebnega za ljubitelje sadnih okusov

Domače dobrote niso nujno samo tiste, ki jih poznamo že od otroštva. Med manj običajnimi pridelki, ki jih lahko najdemo v Sloveniji, so tudi haskap jagode. Po videzu spominjajo na podolgovate borovnice, njihov okus pa je prijetno sladko-kisel.

S pridelavo in prodajo haskap jagod se ukvarja Haskap d.o.o. iz Maribora, ki povezuje ekološke pridelovalce iz Slovenije in Hrvaške. Jagode običajno dozorijo že maja, zato sodijo med prve sadne dobrote v sezoni.

Ker sveže jagodičevje ni na voljo vse leto, ponujajo tudi izdelke iz haskap jagod, med drugim liofilizirane plodove, sadne čaje, matični sok in prah, ki ga lahko dodate jogurtu, smutijem ali jutranji kaši. Tako lahko njihov okus spoznate tudi zunaj sezone svežih jagod.