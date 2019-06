Za lov na slovenskega medveda tuji lovci odštejejo najmanj 2500 evrov

Nedavno potrjen interventni zakon, ki predvideva odvzem 200 medvedov iz narave, ter nato še napad medvedke na 80-letno žensko v naselju Vrh nad Želimljami razdvajata slovensko javnost.

Na eni strani so tako kmetje, ki jim zveri čedalje pogosteje plenijo črede in so konec aprila pred Ministrstvom RS za okolje in prostor (MOP) z ostanki zadnjega pokola domačih živali celo protestirali proti "slabemu gospodarjenju s populacijo rjavega medveda in volka", ter prebivalci (predvsem ruralnih) območij z največjo gostoto medvedov in volkov, pri katerih je občutek varnosti omajan.

Na drugi strani pa na spletu kroži kup peticij in pozivov proti odstrelu, nekaterim lovcem naj bi celo grozili. Na družbenih omrežjih so se pojavili tudi namigi, da odobren odstrel vodi v razcvet tako imenovanega lovskega turizma, ki da bi populacijo zveri pri nas zdesetkal. Zagovorniki živali se ob tem največkrat sprašujejo, kdo in na kakšen način bo tedaj živali plenil.

Lovski turizem pri nas že leta, zanimajo se predvsem Avstrijci in Nemci

Ne gre sicer zanikati, da se lovski turizem čedalje bolj razvija tudi pri nas. "Tuji lovci - največkrat so to Avstrijci in Nemci - nas pred začetkom sezone povprašajo, ali bi se dalo upleniti kakšnega medveda, obenem pa lovske družine iščejo 'kupce' njihovih storitev," za 24ur.com razlaga Maks (priimek hranimo v uredništvu), ki ima že tri leta podjetje, ki deluje kot posrednik. Letno pri nas gostijo tako okoli deset tujih lovcev, sodelujejo pa s petimi lovskimi družinami.

Morajo pa zainteresirani pred samim začetkom slovenski strani zagotoviti vso zahtevano dokumentacijo - torej ustrezna potrdila in dokazila o opravljenih izpitih, orožni list ..."Ne more priti kar vsak in vsepovprek streljati," pravi sogovornik in dodaja, da se lovi po gozdovih Notranjske in Kočevja.