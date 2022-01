Za luksuzno stanovanje v središču Ljubljane kar pet milijonov evrov

Celo družina z dvema nadpovprečnima plačama se ne more dokopati do kredita, kar številne pahne v odvisnost od najemodajalcev. O realni sliki na slovenskem nepremičninskem trgu in najnovejšem investicijskem trendu so se v oddaji 24UR ZVEČER pogovarjali z agentom Zoranom Đukićem.

Slednji sicer še vedno svetuje nakup nepremičnin, ker so posojila ugodna in se je obrok kredita že močno približal znesku mesečne najemnine. Prav tako svetuje nakup nepremičnin, ker padca cen ne bo, saj so vse nepremičnine prodane že v naprej. Glede na to, da se tudi obrestne mere do konca 2023 po napovedih ne bodo dvignile, cene nepremičnin ne bodo začele padati, dokler investitorji v svojih portfelijih ne bodo imel zaloge zgrajenih stanovanj, je med drugim pojasnil.