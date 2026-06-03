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Slovenija

Za manj voženj z avtomobilom: ustrezna infrastruktura ni dovolj

Ljubljana , 03. 06. 2026 16.48 pred 22 dnevi 4 min branja 4

Avtor:
A.K.
Avtobusna postaja Ljubljana

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v sodelovanju z Veleposlaništvom Kraljevine Nizozemske v Republiki Sloveniji organiziralo 5. nacionalno kolesarsko konferenco, ki je bila letos tudi zaključni dogodek mednarodnega projekta Active2Public Transport (A2PT). Konferenca je združila domače in tuje strokovnjake, ki so razpravljali o pomenu aktivne mobilnosti ter o rešitvah, ki povezujejo hojo, kolesarjenje in javni prevoz v enoten, učinkovit sistem, ki zmanjšuje potrebo po uporabi osebnega avtomobila.

Dostopnost do postajališč javnega prevoza je eden ključnih dejavnikov, ki vpliva na to, ali se ljudje odločijo za trajnostne oblike mobilnosti ali za uporabo osebnega avtomobila, je uvodoma izpostavil minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer. Vendar je pri tem pomembno tudi to, kako ljudje doživljajo potovalno izkušnjo, je poudaril: "Pogosto govorimo o zadnjem kilometru do postaje ali postajališča, vendar se uspešnost javnega prevoza ne začne na peronu, temveč že doma, pred vhodnimi vrati uporabnika. Ne gre le za zadnjih sto metrov, temveč za celotno pot."

Javni prostor mora biti najprej namenjen ljudem, je dejal minister. Ob tem je dodal, da se s prenovo Potniškega centra Ljubljana v Sloveniji izvaja največja železniška in prometna naložba v naši zgodovini.

Brezplačne vozovnice za upokojence
Brezplačne vozovnice za upokojence
FOTO: Bobo

Konferenca je potrdila pomen mednarodnega sodelovanja pri izmenjavi znanja in izkušenj ter pri nadaljnjem razvoju trajnostnih prometnih rešitev v Sloveniji in širšem podonavskem prostoru. Veleposlanica Kraljevine Nizozemske v Republiki Sloveniji, Janneke Vrijland, je poudarila pomen aktivne mobilnosti v nizozemski podnebni politiki, pri čemer Slovenija in Nizozemska odlično sodelujeta, zlasti na področju podnebnih ukrepov in zelenega prehoda. Spomnila je, da ima Nizozemska več koles kot prebivalcev: približno 25 odstotkov vseh poti pa se opravi s kolesom, kar predstavlja najvišji delež na svetu. Vendar uspeh kolesarjenja ne temelji na posebni čustveni navezanosti na kolo, temveč na dejstvu, da je kolesarjenje pogosto najhitrejši, najlažji in najbolj priročen način premikanja, je povedala. Ob tem je pojasnila, da nizozemska kolesarska kultura ni nastala čez noč, temveč se je razvijala skozi desetletja sistematičnih vlaganj, preizkušanj in stalnih izboljšav. Ta proces se nadaljuje še danes, skozi učenje, prilagajanje in inovacije.

Irene Bittner iz Avstrijske agencije za energijo, vodilnega partnerja projekta, je poudarila, da lahko že preproste spodbude pomembno vplivajo na potovalne navade ljudi. Izkušnje projekta kažejo, da lahko brezplačen dostop do kolesa ali e-kolesa za kratek čas spodbudi dejanske spremembe pri izbiri načina prevoza, je dejala.

Avtobus za Bohinj
Avtobus za Bohinj
FOTO: Shutterstock

Pomembna ugotovitev projekta je tudi, da približno 70 odstotkov potnikov do postaj javnega prevoza pride peš ali s kolesom, kar kaže, da je privlačnost javnega prevoza močno odvisna od kakovosti povezav v prvem in zadnjem kilometru. Kot je navedel Gregor Steklačič z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, so se v okviru projekta v Sloveniji osredotočili na pet lokacij – Ljubljano, Medvode, Krško, Celje in Bled. Analize so pokazale, da so pešpoti na teh območjih večinoma urejene in funkcionalne, čeprav še niso povsod optimalne. Hkrati pa primeri kolesarnic na železniških postajah kažejo, da sama infrastruktura ni dovolj. Če ni del širšega, dobro povezanega sistema, pogosto ostaja premalo izkoriščena, je povedal.

Eden izmed konkretnih rezultatov projekta v Sloveniji je nadgradnja varovane kolesarnice pred Železniško postajo Grosuplje, ki se nahaja v neposredni bližini avtobusne postaje. Kot je pojasnila Staša Kraljič z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, so uporabnikom omogočili varno parkiranje, polnjenje in izposojo električnih koles ter jim prek družbenih omrežij predstavili preprosto uporabo sistema. V raziskavi smo ugotovili, da so bili uporabniki z uporabo varne kolesarnice in e-koles zelo zadovoljni. Več jih je izpostavilo udobje in praktičnost takšnega načina prevoza, nekateri pa so izrazili celo interes za nakup lastnega e-kolesa, je povedala. V testnem obdobju je bila uporaba e-koles brezplačna, o nadaljnjem modelu upravljanja pa bo odločala Občina Grosuplje.

Da infrastruktura sama po sebi ne zagotavlja uspeha trajnostne mobilnosti, je opozoril tudi Andreas Friedwagner iz organizacije Verracon. Po njegovih besedah javni prevoz ostaja temelj trajnostnega prometnega sistema, vendar sta njegov razvoj in dejanska uporaba odvisna predvsem od politične zavezanosti in jasne vizije. Odločilno vlogo ima politična volja, ki omogoča sprejemanje pogumnih in dolgoročnih odločitev ter daje prednost pešcem, kolesarjem in javnemu prevozu pred avtomobilskim prometom. Šele takšen pristop omogoča vzpostavitev resnično učinkovitega in trajnostnega sistema mobilnosti, je sklenil.

Potniški center Ljubljana kot osrednji projekt urbane preobrazbe mesta

Kot je pojasnila Anita Goršek z Ministrstva za infrastrukturo, v okviru projekta A2PT poteka prenova Potniškega centra Ljubljane, ki združuje prometno infrastrukturo in kakovostno urejanje javnega prostora. Ne gre zgolj za prometni in logistični projekt, temveč za celovito vizijo preobrazbe tega dela mesta. Cilj je vzpostaviti nove urbane standarde ter ponovno povezati dva dela Ljubljane, ki ju je železniška infrastruktura desetletja ločevala, je poudarila.

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KOMENTARJI4

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galeon
03. 06. 2026 21.32
Dokler se bodo vlaki vozil 60 km/h in avtobusi stali v zastojih lahko javni promet samo sanjate. Ko pa boste imeli vlake s hitrostjo 300+ km/h se boste pa lahko zbudil in rekli nekaj smo naredil.
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+1
1 0
mackon08
03. 06. 2026 20.19
Nehajte filozofirat o javnem prevozu, ki je pri nas katastrofa.Če imaš delovno mesto izven svojega kraja brez avtomobila ni variante, da prideš na delo.
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+2
2 0
flojdi
03. 06. 2026 19.09
? Do sihta peš mi ni bil problem.dat vse dobljeno za prevoz sodelavcu ki me je prijazno peljal po isti poti tudi ne.eni se ljubite sami pac peljat sami v svojem avtku..ki je najVecji v vasi.čemu tako
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+1
1 0
scharcy
03. 06. 2026 18.24
Ojoj, ko se še javno hvalijo, kako so uspešni ko OBNAVLJAJO POSTAJE! Problem so prepočasni vlaki, prepolni avtobusi in zamude. Brez hitrih vlakov, avtobusnih pasov in več avtobusov sprememb ne bo. Je pa res, da koristi moderna postaja, če moraš eno uro čakati na vlak/avtobus, ki zamuja.
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+1
1 0
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