Za Maribor kandidira Andrej Matvoz iz Svobode

"Vsi ti ljudje so že dokazali svoje. Pokazali so, da vedo, kaj delajo, in predvsem, da jim je mar za naš Maribor," meni Matvoz. "V kombinaciji z mojim znanjem, z mojo vizijo o razvoju Maribora za gospodarstvo, za skladen razvoj vseh delov mesta, za turizem, za šport, za mlade, za medgeneracijsko povezovanje, za zeleni Maribor, za ranljive skupine in za vse ostalo, kar sem zdaj še pozabil, je to odličen recept, da naredimo Maribor boljši, lepši," je še povedal.

"Danes sem tukaj zato, ker obračam velik nov list v svojem življenju," je v izjavi za medije pred sedežem mestne občine povedal 48-letni Matvoz, zadnjih nekaj let direktor Agencije za varstvo konkurence. "Pri tem mojem podvigu in moji viziji me je podprla stranka Gibanje Svoboda z listo, na kateri so strokovnjaki z različnih področij, kar bo omogočalo dobro nadaljnje delo v Mestni občini Maribor," je dejal.

Matvoz ni član stranke, zaradi nezdružljivosti s funkcijo direktorja Agencije za varstvo konkurence tudi ne bo kandidiral za mestnega svetnika.

Na listi kandidatov in kandidatk Svobode za mestni svet so med drugim sedanja podžupana Davorka Pregl in Srečko Vilar, mestni svetniki Leonida Polajnar, Tarik Naji in Dejan Stanko ter nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za digitalno preobrazbo Aida Kamišalić Latifić.

"Veže nas skupen cilj, da delamo za ljudi, za Maribor, za to, da bodo imeli ljudje občutek, da so slišani. Verjamemo, da lahko s povezovanjem in sodelovanjem premikamo stvari in naredimo marsikaj," je povedala Pregl.

Svoboda ima v mariborskem mestnem svetu trenutno 10 od skupno 45 sedežev. Tako je druga najmočnejša svetniška skupina, za listo sedanjega župana Saše Arsenoviča in pred SDS.

Doslej so kandidaturo za župana Maribora na letošnjih volitvah napovedali mestni svetnik Stranke mladih - Zeleni Evrope Igor Jurišič, predsednik mestne četrti Studenci Matej Vodopivec kot kandidat Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) s podporo Piratske stranke in Preroda, skupni kandidat SD, Levice in Liste kolesarjev in pešcev Matevž Frangež ter nekdanja smučarka Katja Koren, najverjetneje kot kandidatka strank SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus.

Iz kroga dosedanjega župana Arsenoviča, ki ne bo več kandidiral, prihaja njegov mestni svetnik Andrej Bauman, ki je tako kot radijski novinar Bor Greiner vložil kandidaturo s podpisi volivcev. Župansko kandidaturo v Mariboru sta uradno vložila tudi že kandidat Stranke slovenskega naroda (SSN) Vincenc Gajser in kandidat stranke Straža Aleš Ernecl.