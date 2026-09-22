Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Za Marka matične celice iskala vsa Slovenija, rešila ga je hčerka Zala

Ljubljana, 22. 09. 2026 20.43 pred 8 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Lan Konestabo
Darovanje matičnih celih

Svetovni dan darovalcev krvotvornih matičnih celic so na Zavodu za transfuzijsko medicino obeležili s posebnim gostom. Pred meseci je za Marka Česnika ustreznega darovalca matičnih celic iskala vsa Slovenija, danes pa se je na zavod vrnil, da se zahvali vsem, ki so se na njegov poziv odzvali. Marko je uspešno prestal presaditev, ob njegovi zgodbi pa se je samo letos v register Slovenija Donor vpisalo več kot 1600 novih potencialnih darovalcev.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
darovalci zavod transfuzija

Domžalski gasilec v prvi bojni liniji na Braču: Ne razmišljaš, takrat rešuješ!

Gobe in globe: koliko jih lahko odnesete iz gozda in kakšne so kazni?

24ur.com 34 darovalcev podarilo 115 organov, na čakalnem seznamu 241 bolnikov
24ur.com Kako lahko darujete svoje matične celice?
24ur.com Reši ga lahko le presaditev krvotvornih matičnih celic
24ur.com Slovenija v transplantaciji srca že 16 let med najboljšimi na svetu
24ur.com Dan darovalcev organov
Vizita.si Z darovanjem organov podarite življenje
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dobrabejba35
22. 09. 2026 20.52
zakaj so ga pa iskali med vsemi, če se je že hčerka ujemala? zakaj niso najprej testirali bližnjih?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Danes je mama 11 otrok, nekoč pa si ni želela niti enega
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Zakaj nekateri mladi za svoje težave krivijo starše?
Zakaj nekateri mladi za svoje težave krivijo starše?
Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"
Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"
zadovoljna
Portal
Spomnite se plavolaske z najdaljšimi nogami na svetu? Tako je videti danes
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
32-letnica je postala neprepoznavna
32-letnica je postala neprepoznavna
To bo najbolj srečno astrološko znamenje v letu 2027
To bo najbolj srečno astrološko znamenje v letu 2027
vizita
Portal
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
cekin
Portal
Denar na račun lastnikom dizla? Nenavadna pomoč pri naših sosedih
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
moskisvet
Portal
Se spomnite Nadie iz Ameriške pite? Danes je stara 53 let in počne nekaj, česar ne bi pričakovali
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Konec srhljive zgodbe: Umrl je Mansonov najbližji človek, za zapahi preživel več kot pol stoletja
Konec srhljive zgodbe: Umrl je Mansonov najbližji človek, za zapahi preživel več kot pol stoletja
dominvrt
Portal
Sol se ne pokvari, a če opazite to, jo takoj vrzite stran
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
okusno
Portal
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Jed, ki jo obožujemo, pri pripravi doma pa pogosto naredimo ključno napako
Jed, ki jo obožujemo, pri pripravi doma pa pogosto naredimo ključno napako
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Sablja
Sablja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961