Za Marka matične celice iskala vsa Slovenija, rešila ga je hčerka Zala

Svetovni dan darovalcev krvotvornih matičnih celic so na Zavodu za transfuzijsko medicino obeležili s posebnim gostom. Pred meseci je za Marka Česnika ustreznega darovalca matičnih celic iskala vsa Slovenija, danes pa se je na zavod vrnil, da se zahvali vsem, ki so se na njegov poziv odzvali. Marko je uspešno prestal presaditev, ob njegovi zgodbi pa se je samo letos v register Slovenija Donor vpisalo več kot 1600 novih potencialnih darovalcev.