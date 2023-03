Za materinski dan letos podarite rože

Če lahko izbiramo najlepši praznik v letu, je to zagotovo materinski dan. Dan, ki je namenjen vsem mamam. Mamam, ki nam stojijo ob strani, ko je težko. Ki nam pomagajo v dobrem in slabem. Ki so vedno tukaj za nas. Mami, ki je ena in edina.

Njene najljubše rože

Če boste za šopek izbrali njene najljubše rože, s tem zagotovo ne boste udarili mimo. Tako boste pokazali, da jo poslušate in dobro veste, kaj ji je všeč in kaj ne. So to vrtnice? Ali je bolj navdušena nad nageljni ali ranunkulami? Ali pa sploh nima tako rada svežih rož in bi raje imela lončnico? Potem lahko izberete tudi oljko. S takšnim darilom ne boste zgrešili in ker bo šopek prišel iz vaših rok, bo zagotovo navdušena.

Podarite večen šopek

Večen šopek oz. šopek iz suhega cvetja, ki je popisan z ljubeznijo, eleganco in lepoto. Danes, ko želimo skrbeti za okolje in se vsi nagibamo k bolj trajnostnemu pristopu, so rože iz suhega cvetja pravi korak v smeri proti trajnostni naravnanosti. Ne samo to! Šopek bo mama imela za vedno in vsakič, ko ga bo pogledala, se bo spomnila na vas in čudovito darilo, ki ste ji ga podarili. Suho cvetje je vedno večji hit v Sloveniji, za bolj drzne mame, ki ga bodo postavile na najbolj viden del hiše, pa izberite divje barve.