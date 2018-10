Za mesto mariborskega župana se bo potegoval tudi Arsenovič

Podjetnik Saša Arsenovič je potrdil, da se bo potegoval za mesto župana Mestne občine Maribor. H kandidaturi ga je kot uspešnega poslovneža brez politične preteklosti nagovarjalo več strank, po prigovarjanju skupine znanih Mariborčanov pa je le privolil v vstop v politiko. Meni, da mora biti občina predvsem odličen servis za občane.

V t. i. Iniciativi za Maribor, ki je podprla Sašo Arsenoviča, so med drugim pesnik Andrej Brvar, arhitekt Gregor Reichenberg, kulturna delavka Zora A. Jurič, nekdanji smučarski funkcionar Tone Vogrinec, zdravnica Maja Lampelj, ultramaratonec Robert Kereži in gradbenik Samo Peter Medved. Niso mogli več križem rok spremljati, kaj se dogaja v mestni politiki Kot je v njihovem imenu povedal Brvar, niso mogli več križem rok spremljati, kaj se dogaja v mestni politiki. "Maribor je v zadnjih letih padel v razvojni prosti pad, ki se je mestoma spreminjal že v družbeno-politične ekscesne pojave, in to nas je spravljalo v grozo. Zato smo začeli razmišljati, koga bi predlagali za župana, in bolj ko smo razmišljali, bolj se je kristaliziralo, da je Saša Arsenovič pravi za to. To je človek z vizijo," je dejal.

Na volitvah naj bi Arsenovič nastopil kot neodvisni kandidat. FOTO: POP TV

Župansko kandidaturo so javno predstavili po sprehodu čez Stari most, kar naj bi simboliziralo povezovanje in sodelovanje. "Vse to, kar sem v mestu zgradil, mi ne bi uspelo, če ne bi vedno imel ob sebi dobre ekipe in znal povezovati ljudi," je povedal Arsenovič. V politiki nima izkušenj, a verjame, da lahko preseže strankarske delitve. "Sem nadstrankarski. Moja vizija je bolj podjetniška in menedžerska," je dejal. V zadnjih letih v središču Maribora na noge postavil vrsto objektov Na volitvah naj bi nastopil kot neodvisni kandidat, čeprav ni zbiral podpisov. Po neuradnih navedbah naj bi njegovo kandidaturo vložila SMC, računa pa na podporo še drugih političnih strank. A le redke še niso predstavile svojega kandidata. Na volitvah naj bi se predstavil tudi s svojo listo kandidatov za mestni svet. Nekdanji igralec tenisa je bil najprej dejaven v tujini, v zadnjih letih pa je kot lastnik in direktor Galerije Gosposka postavil v središču Maribora na noge vrsto uspešnih gostinsko - namestitvenih objektov, kot so Restavracija Rožmarin, Gostilna in Hotel Maribor. "Galerija Gosposka je v zadnjih letih vložila v mesto več denarja kot mesto samo," je izračunal.

Župansko kandidaturo so javno predstavili po sprehodu čez Stari most. FOTO: POP TV