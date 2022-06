V boj za predsednika države tudi Anže Logar?

Po najavi kandidatur za stolček predsednika države že treh kandidatk in enega kandidata, Marte Kos (Gibanje Svoboda), pravnice Nataše Pirc Musar, doktorice filozofije Nine Krajnik in glasbenika Gregorja Bezenška, naj bi po poročanju Siola zdaj svoj kotliček pristavil še nekdanji zunanji minister pod vodstvom prejšnje vlade Anže Logar.

Kandidaturo za naslednika Boruta Pahorja naj bi član največje opozicijske stranke SDS vložil s podpisi državljanov, a stranka naj bi ga, kot še poroča spletni medij, po vložitvi kandidature podprla.

Če bo vložil kandidaturo, bo to že peta kandidatura za mesto predsednika republike.

Za komentar smo zaprosili tudi stranko SDS. Na odgovore še čakamo.