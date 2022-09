Za mesto ustavnega sodnika prispeli trije predlogi

Na poziv predsednika republike Boruta Pahorja za mesto ustavnega sodnika so prispeli trije predlogi. Prijavljeni so Neža Kogovšek Šalamon, Andraž Teršek in Andraž Zidar. Pahor se bo o prijavah posvetoval z vodjami poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti ter izbral kandidata.

Ko bo Borut Pahor sprejel odločitev o predlogu kandidatke oz. kandidata za ustavnega sodnika, je še pred glasovanjem v državnem zboru predvidena tudi javna predstavitev predlagane kandidatke oz. kandidata. Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in star najmanj 40 let. Predsednik republike kandidata za sodnika ustavnega sodišča predlaga izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi drugega kandidata ali več kandidatov, so še sporočili. icon-expand Ustavno sodišče FOTO: Miro Majcen Izvoljeni kandidat bo zamenjal Marijana Pavčnika, ki je sredi maja ponudil odstop oz. podal zahtevo po predčasni razrešitvi s funkcije ustavnega sodnika. Pavčnik bo funkcijo opravljal do 31. decembra.