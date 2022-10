Za mesto viceguvernerja člana Sveta Banke Slovenije prispelo pet kandidatur

V predvidenem roku je prispelo pet predlogov kandidatur. Po abecednem vrstnem redu so to red. prof. dr. Mejra Festić, mag. Jana Benčina Henigman, Matjaž Noč, prof. dr. Marko Pahor in mag. Alenka Plut., so sporočili iz predsednikovega urada. Predsednik republike Borut Pahor bo prejete kandidature preučil in opravil posvetovanja z vodji poslanskih skupin. Pri tem se bo potrudil za oblikovanje potrebne podpore kandidatu, ki izpolnjuje strokovne kriterije za opravljanje navedene funkcije.