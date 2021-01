Za Miho in njegovega nečaka iz Gerečje vasi na dražbi Dončićev dres

Po tem, ko sta na božič po grozljivi tragediji ostala sama, so Mihi in njegovemu nečaku na pomoč priskočili številni ljudje: sosedi, zaposleni v šoli, dobrodelne organizacije in prijatelji, med njimi tudi Sašo Dobnik. Ta na svojem profilu na Facebooku aktivno prireja licitacije športnih dresov, ki jih podarjajo slovenski športniki, da bi tako vsaj malo pomagali Mihi, ki je v tragediji izgubil starša in sestro, ter njegovemu nečaku, ki je izgubil stara starša in mamo.