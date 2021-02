Za ministra Počivalška in goste odprli gostilno v Pomurju

Po sestanku na občini pa se je dan nadaljeval za gostilniško mizo. Kot smo izvedeli, se je v petek popoldne pred gostišče Taverna v Ivanjkovcih pripeljalo vsaj 11 avtomobilov. Osem jih je parkiralo na zgornjem parkirišču in trije na spodnjem. Med vozili je bil tudi audi gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, na fotografiji (skrajno desno) pa je videti tudi beli renault clio, službeni avtomobil direktorice Prodajno servisnega centra Ljutomer Marije Kralj .

Poleg Počivalška in Kraljeve so se srečanja udeležili še nekateri funkcionarji, privatniki, člani stranke SMC ter poslanka državnega zbora Mojca Žnidarič. Žnidaričeva je na družbenem omrežju zapisala, da je bil v Taverni organiziran sestanek z obrtniki, predstavniki Obrtne zbornice Ormož in Ljutomer. Kar pa kot kaže ne drži.

Po naših informacijah sta bila na srečanju prisotna Daniel Zelko, šef Obrtne zbornice Ljutomer, ter tudi Mitja Kos, sicer privatnik in vinar ter član SMC, ki pa, kot še nekateri gosti, ni neposredno povezan z obrtnima zbornicama Ormož in Ljutomer. Zelko na naša vprašanja ni želel odgovoriti, dejal je le, naj v torek pokličemo "na firmo".

Ob tem ni odveč poudariti, da so v Sloveniji še vedno v veljavi ukrepi, kot so prepoved zbiranja ljudi in prehajanja občin, prepovedano pa je tudi obratovanje gostišč, restavracij, gostiln, kavarn, slaščičarn, okrepčevalnic in barov. Dovoljen je sicer osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, pri katerem je zagotovljen minimalni stik s potrošniki.

Če pri prepovedi zbiranja veljajo nekatere izjeme za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih služb in za organe političnih strank, pa bi kršenje ukrepa o prepovedi izvajanja gostinskih storitev lahko imelo posledice tako za udeležence kot za lastnika gostišča. Če namreč udeleženci druženja niso jedli in pili, se samo od sebe zastavlja logično (in verjetno retorično) vprašanje, zakaj je moral na delo priti tudi kuhar?

Kuhinja, ki "je v renovaciji", normalno obratuje

Ker smo želeli stopiti v kontakt s kuharjem, smo poklicali v gostišče Taverna, kjer so nam potrdili, da se je pri njih res odvil sestanek Počivalška s predstavniki obrtne zbornice in člani SMC, vendar nam s kuharjem niso pustili govoriti. Najemnik gostinskega lokala Dino Kruhoberec, sicer tudi član Obrtne zbornice Ormož, je povedal, da gostje pri njem niso obedovali. So pa pili, čeprav je tudi ponujanje pijače v lokalih v skladu z veljavnimi odloki vlade prepovedano.