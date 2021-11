Za ministrstvom za digitalno preobrazbo prvih 100 dni delovanja

Precejšen napredek Slovenije na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe. V le enem letu je napredovala za tri mesta, na 13. mesto, kar je najvišje doslej. Najbolj so k temu pripomogli gradnja širokopasovnih omrežij, dražba 5G pasov ter, kot izpostavljajo tudi na ministrstvu za javno upravo, porast uporabnikov storitev e-uprave. Te uporablja skoraj 80 odstotkov uporabnikov interneta. Na področju integracije digitalne tehnologije se Slovenija med članicami EU uvršča na odlično 8. mesto. In vse to naj bi še pospešilo ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki ima za sabo prvih sto dni delovanja.